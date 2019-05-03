Ілон Маск викупить цінні папери на $10 мільйонів.

У повідомленні компанії Tesla, оприлюдненому у четвер, заявлено намір розмістити звичайні акції на 650 млн доларів і конвертовані облігації з погашенням в 2024 році на 1,35 мільярдів доларів.

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У разі, якщо організатори реалізують опціони на покупку акцій і облігацій в повному обсязі, сукупний обсяг залучених коштів складе близько 2,3 мільярда доларів. Ці кошти автовиробник планує витратити на експансію у Китаї та розробку Tesla Model Y. При цьому засновник і голава компанії Tesla Ілон Маск придбає пакет акцій на 10 млн доларів.

Організатори розміщень зможуть придбати додатково по 15% від обсягу проданих акцій і облігацій протягом 30 днів. Провідними організаторами розміщень стануть Goldman Sachs і Citigroup.

Акції Tesla подорожчали на 4,4% в ході попередніх торгів у четвер, однак з початку року їх вартість впала на 30%, за перший квартал цього року компанія задекларувала збитки у 702 мільйони доларів.

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