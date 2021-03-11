Грандиозный накопитель энергии возводит фирма Gambit Energy Storage – дочерняя компания Tesla. Он предназначен для питания энергосети в случаях перебоев с поставками основных линий.

Техас этой зимой поразили чрезвычайно мощные снегопады, в результате которых по всему штату произошли массовые отключения электроснабжения. Владельцы и дилеры Ford пришли на помощь со своими F-150 PowerBoost, электрокарами которые отдают свою энергию для питания приборов. Но у Tesla есть лучшее решение и она строит хранилище энергии на 100 мегаватт возле Хьюстона. Такая система сможет обеспечить энергией примерно 20 000 домов.

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У Tesla уже работают другие мега-батареи, включая 20-мегаваттную установку к востоку от Лос-Анджелеса и 100-мегаваттную установку в Австралии. Такие аккумуляторные системы служат буферами для возобновляемых источников энергии. Например, накапливают энергию из ветряных электростанций, когда ветер сильный, но спрос низкий, что позволяет продавать электроэнергию операторам сетей с выигрышем, когда спрос велик или случаются обрывы линий.

Несмотря на очевидную любовь Маска к публичности, проект компании Gambit Energy Storage в Техасе внедряется без лишнего афиширования. Bloomberg сообщает, что работники держали оборудование под прикрытием и только у одного из работников защитная каска была украшена логотипом Tesla. Тем не менее, журналисты выяснили, что Gambit Energy Storage имеет тот же адрес, что и другая фирма Tesla, а в налоговых документах было найдено подтверждение того, что Gambit является дочерней компанией Tesla.

Илон Маск, похоже, решил перебазироваться в Техас. Сначала переехал туда сам, начал возводить новые объекты для SpaceX и строить Gigafactory Texas, где будут выпускать Cybertruck.

Фото: строительство аккумуляторного комплекса Gambit Energy Storage в Техасе / Mark Felix / Bloomberg via Getty Images