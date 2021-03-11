Грандіозний накопичувач енергії зводить фірма Gambit Energy Storage – дочірня компанія Tesla. Він призначений для живлення енергомережі у випадках перебоїв з постачанням основних ліній.

Техас цієї зими вразили надзвичайно потужні снігопади, внаслідок яких по всьому штату трапились масові відключення електропостачання. Власники та дилери Ford прийшли на допомогу зі своїми F-150 PowerBoost, електрокарами які віддають свою енергію для живлення приладів. Та Tesla має краще рішення і будує сховище енергії на 100 мегават поблизу Х'юстона. Така система зможе забезпечити енергією приблизно 20 000 будинків.

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У Tesla вже працюють інші мега-батареї, включаючи 20-мегаватну установу на сході від Лос-Анджелеса та 100-мегаватну установку в Австралії. Такі акумуляторні системи служать буферами для відновлюваних джерел енергії. Наприклад, накопичують енергію з вітряних електростанцій, коли вітер сильний, але попит низький, що дозволяє продавати електроенергію операторам мереж з виграшем, коли попит великий або трапляються обриви ліній.

Незважаючи на очевидну любов Маска до публічності, проект компанії Gambit Energy Storage у Техасі впроваджується без зайвого афішування. Bloomberg повідомляє, що працівники тримали обладнання під прикриттям і лише в одного з працівників захисна каска була прикрашена логотипом Tesla. Тим не менш, журналісти з’ясували, що Gambit Energy Storage має ту саму адресу, що й інша фірма Tesla, а у податкових документах було знайдено підтвердження того, що Gambit є дочірньою компанією Tesla.

Ілон Маск, схоже, вирішив перебазуватись до Техасу. Спочатку переїхав туди сам, почав зводити нові об’єкти для SpaceX та будувати Gigafactory Texas, де будуть випускати Cybertruck.

Фото: будівництво акумуляторного комплексу Gambit Energy Storage у Техасі / Mark Felix/Bloomberg via Getty Images