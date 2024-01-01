Tesla вскоре покажет новую Model Y Juniper

Как сообщает Autoevolution, несмотря на то, что Model Y была выпущена через три года после Model 3, Tesla должна была обновить свой бестселлер давно, вскоре после начала поставок Model 3 Highland. Этого не произошло по неизвестным причинам, что привело к неутешительным продажам Model Y в 2024 году. В то же время продажи обновленной Model 3 не набрали такой скорости, как ожидало руководство компания.

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По мнению некоторых экспертов, именно поэтому было зафиксировано падение продаж впервые в истории компании. Именно поэтому компания решила обновить Model Y, чтобы поощрить покупателей. Во время отчета о финансовых результатах третьего квартала в октябре Tesla объявила, что новые модели автомобилей будут выпущены в начале 2025 года.

Сначала ожидалось, что речь шла о доступном электромобиле под названием Model 2, над которым Tesla должна была работать, однако Илон Маск разрушил эти ожидания несколькими радикальными заявлениями. В то же время серия шпионских снимков, на которых были зафиксированы тестовые прототипы обновленного Model Y, позволили нам понять, что компания готовит кардинальный рестайлинг доступной модели с названием Juniper.

Закамуфлированный электрический кроссовер был замечен во время тестирований в разных регионах США, Испании и Китая. Autoevolution также сообщает, что их источники в Китае подтвердили, что уже налажено пробное производство: ежедневно изготавливается несколько десятков автомобилей.

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Ожидается, что обновленная Model Y Juniper позаимствует линии дизайна Model 3 Highland. Однако, вполне вероятно, что машина будет иметь фары, вдохновленные Cybercab, и новую световую подпись сзади. Подтверждением того, что рестайлинг модели неизбежен, является график доставки заднеприводной версии кроссовера в Европе.

Вместо января 2025 года, для комплектаций, изготовленных в Giga Berlin, поставки Model Y RWD запланированы на май 2025 года. Вероятно, производство электромобиля начнется на заводе Giga Berlin, как и обещал Илон Маск еще в 2023 году.