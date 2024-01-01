Tesla незабаром покаже нову Model Y Juniper

Як повідомляє Autoevolution, попри те, що Model Y була випущена через три роки після Model 3, Tesla повинна була оновити свій бестселер давно, незабаром після початку поставок Model 3 Highland. Цього не сталося з невідомих причин, що призвело до невтішних продажів Model Y у 2024 році. Водночас продажі оновленої Model 3 не набрали такої швидкості, як очікувало керівництво компанія.

Детальніше: Шпигуни помітили Tesla Model Y Juniper під час тестувань

На думку деяких експертів, саме через це було зафіксоване падіння продажів вперше в історії компанії. Саме тому компанія вирішила оновити Model Y, аби заохотити покупців. Під час звіту про фінансові результати третього кварталу в жовтні Tesla оголосила, що нові моделі автомобілів будуть випущені на початку 2025 року.

Спершу очікувалось, що йшлося про доступний електромобіль під назвою Model 2, над яким Tesla повинна була працювати, проте Ілон Маск зруйнував ці очікування декількома радикальними заявами. Водночас серія шпигунських знімків, на яких було зафіксовано тестові прототипи оновленого Model Y, дозволили нам зрозуміти, що компанія готує кардинальний рестайлінг доступної моделі з назвою Juniper.

Закамуфльований електричний кросовер було помічено під час тестувань в різних регіонах США, Іспанії та Китаю. Autoevolution також повідомляє, що їхні джерела в Китаї підтвердили, що вже налагоджене пробне виробництво: щодня виготовляється кілька десятків автомобілів.

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Очікується, що оновлена Model Y Juniper запозичить лінії дизайну Model 3 Highland. Однак, цілком ймовірно, що автівка матиме фари, натхненні Cybercab, й новий світловий підпис ззаду. Підтвердженням того, що рестайлінг моделі неминучий, є графік доставки задньопривідної версії кросовера в Європі.

Замість січня 2025 року, для комплектацій, виготовлених у Giga Berlin, поставки Model Y RWD заплановані на травень 2025 року. Ймовірно, виробництво електромобіля розпочнеться на заводі Giga Berlin, як і обіцяв Ілон Маск ще у 2023 році.