Тест-драйв Citroen e-C4: наслаждение комфортом

Citroen e-C4 – это электрическая версия французского хэтчбека, который в Украине еще доступен в предыдущем кузове. Гибридные и бензиновые комплектации уже “одели” рестайлинговый кузов, с измененной оптикой и салоном.

В нашем случае e-C4 в красном цвете выглядит довольно агрессивно. Все – благодаря купеобразному силуэту, высокому клиренсу (19 см, что важно для наших дорог) и защитным пластиковым накладкам, которые придают ему вид кросс-хэтчбека. Электрическую версию выдают едва заметные синие акценты, шильдики "ë" и, конечно, отсутствие выхлопной трубы.

В Украине e-C4 предлагается только в топовой комплектации Shine, которая внешне отличается эффектными 18-дюймовыми легкосплавными дисками, а внутри – полным набором дополнительного оборудования.

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Современный комфорт выглядит так

Интерьер в целом знаком по другим C4: цифровой щиток приборов, 10-дюймовый экран мультимедиа (с отдельным меню для электромобиля), удобный блок климат-контроля с физическими кнопками и руль с подогревом. Перед глазами водителя выдвигается экран проекционного дисплея, в котором дублируется скорость, знаки ограничения скорости и расстояние до ближайшего автомобиля. Окончательному расслаблению за рулем способствует активный круиз-контроль, хотя полагаться на него полностью все-таки не стоит.

Качество материалов приличное, хотя местами встречается твердый пластик. Багажник объемом 380 литров – стандартный показатель для класса, задние сиденья складываются в почти ровную поверхность. Под полом вместо запаски – ремкомплект и место для зарядного кабеля.

Главная "фишка" Citroen – это комфорт, и e-C4 это еще раз доказывает. Ключевую роль здесь играют два фирменных ноу-хау: сиденья Advanced Comfort и подвеска Progressive Hydraulic Cushions (PHC). Сиденья действительно широкие, мягкие, с дополнительным 15-миллиметровым слоем пены, что поглощает вибрации и создает ощущение уюта, будто сидишь в домашнем кресле. Даже после длительной поездки выходишь из машины без усталости в спине. Хотя регулировки механические (хотелось бы электрических), но удобны людям разного телосложения – от худеньких до солидных.

Подвеска PHC – еще одна фирменная технология Citroen. Амортизаторы с гидравлическими ограничителями хода отбоя и сжатия работают чрезвычайно мягко. Они "проглатывают" большинство неровностей, от мелких стыков до больших волн асфальта, не допуская жестких ударов. Это придает ощущение, будто все дороги становятся ровными, хотя даже в столице это далеко не так. Управляемость при этом остается адекватной, хотя и не спортивной – приоритет здесь однозначно за комфортом.

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Электрическая сущность

Электрический e-C4 получил электродвигатель мощностью 156 л.с. и крутящим моментом 270 Нм, питающийся от батареи емкостью 54 кВт-ч (брутто, полезной около 51 кВт-ч). Это обеспечивает приличную динамику, особенно в городе. Динамика до 100 км/ч занимает 9,2 секунды, что быстрее бензиновых и дизельных версий. Однако в городе разгоняться до сотни не нужно, поэтому гораздо более приятная характеристика – эластичность. Как и положено электромобилю, он мгновенно реагирует на педаль акселератора, делая обгоны легкими и безопасными.

Максимальная скорость ограничена на 150 км/ч, это еще раз доказывает “городской” и “пригородный” ареал использования этого авто.

В зависимости от настоения можно выбрать три режима езды: Eco, Normal и Sport. Они ограничивают мощность и крутящий момент (максимум доступен только в Sport), поэтому ощутимо влияют на динамику и запас хода. Режим "B" (Brake) активирует интенсивную рекуперацию, позволяя эффективнее заряжать батарею при торможении и ездить "в одну педаль" в городе.

Запас хода по циклу WLTP заявлен на уровне 420 км. Как показывает практика, реальный показатель зависит от стиля езды, температуры и условий. В городе с активной рекуперацией можно приблизиться к 350-380 км. На трассе при скорости 110-120 км/ч стоит рассчитывать на 250-280 км. Это типичные показатели для электромобилей этого класса с подобной батареей.

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Экономия и расходы

Если заряжать e-C4 дома, даже с учетом “дневного” тарифа на электроэнергию (4,32 грн за кВт-ч), то стоимость 100 км пробега при зарядке дома составляет около 65-75 грн (из расчета потребления 15-17 кВт-ч/100 км). Сравните это даже с очень экономичным дизельным C4 1.5 BlueHDi, которому для 100 км пути нужно топлива минимум на 250 грн (при расходе 5 л/100 км и цене дизеля 50 грн/л). Экономия – почти втрое! Подобный порядок расходов будет и для экономичного гибридного привода, который доступен в обновленном С4.

Если городской житель не имеет доступа к собственной розетке, то расходы будут сопоставимы с дизелем или гибридом. Например, во время теста я заряжал машину от “медленной” зарядки, где стоимость киловатта – 13 грн. За полтора часа в торговом центре и 200 грн на счету, e-C4 принял почти 15 кВт-ч, чего хватает на 80-100 километров.

Быстрой зарядкой, где киловатт стоит 18 грн, я пользовался один раз, когда за полчаса “залил” 19 кВт-ч. Это уже 342 гривны, которых хватило на 120 километров. Правда, это было на холодной батарее и при температуре окружающей среды около нуля. Летом этот электромобиль заряжается быстрее. По регламенту от производителя, заряд батареи от 20% до 80% на скоростной зарядке составляет менее получаса.

Еще одно преимущество европейского электроавто – порты зарядки Type 2 и быстрая ССS. На публичных зарядных станциях, где в очереди выстроились “китайцы” и “Теслы” с собственными разъемами, штекеры для европейских электромобилей почти всегда свободны. Поэтому ждать, пока зарядится коллега, как правило, не надо.

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В чем преимущества

Citroen e-C4 Shine в дорестайлинговом кузове стоит 1 226 500 грн. Это примерно на $29 500. Дизельная версия в этом кузове дешевле на 106 тысяч гривен, бензиновая – на 170 тысяч. Оправдана ли разница? Учитывая экономию на топливе и обслуживании (электромобили требуют меньше ТО), эта разница может окупиться за несколько лет активной эксплуатации, особенно если вы заряжаетесь преимущественно дома по ночному тарифу.

Если же смотреть на электромобили-конкуренты, то за эти деньги можно купить китайские модели местных или мировых брендов, в основном от “серых” дилеров. Европейскую машину с официальным сервисом и гарантией по этой цене не найдешь. Гораздо больший выбор – среди подержанных электроавтомобилей, но ни в одном из вариантов нет настолько комфортного и приятного вождения, как в этом Citroen.

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Таким образом, Citroen e-C4 – это отличный выбор для тех, кто ищет максимально комфортный и экономичный электромобиль для ежедневных поездок по городу и пригороду. Его главные преимущества – феноменальная плавность хода и очень низкая стоимость эксплуатации. Если вы можете заряжать его дома или на работе, а ваши ежедневные пробеги редко превышают 200-250 км, e-C4 станет прекрасным спутником.

Поэтому как второй автомобиль в семье или основной транспорт для городского жителя, Citroen e-C4 предлагает уникальное сочетание комфорта и экономичности, которое трудно найти у конкурентов.