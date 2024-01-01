Тест-драйв Citroen e-C4: насолода комфортом

Citroen e-C4 – це електрична версія французького хетчбека, який в Україні ще доступний у попередньому кузові. Гібридні та бензинові комплектації вже “одягнули” рестайлінговий кузов, зі зміненою оптикою та салоном.

У нашому випадку e-C4 в червоному кольорі виглядає досить агресивно. Усе – завдяки купеподібному силуету, високому кліренсу (19 см, що важливо для наших доріг) та захисним пластиковим накладкам, які надають йому вигляду крос-хетчбека. Електричну версію видають ледь помітні сині акценти, шильдики "ë" та, звісно, відсутність вихлопної труби.

В Україні e-C4 пропонується лише у топовій комплектації Shine, яка зовні вирізняється ефектними 18-дюймовими легкосплавними дисками, а всередині – повним набором додаткового обладнання.

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Сучасний комфорт виглядає так

Інтер'єр загалом знайомий за іншими C4: цифровий щиток приладів, 10-дюймовий екран мультимедіа (з окремим меню для електромобіля), зручний блок клімат-контролю з фізичними кнопками та кермо з підігрівом. Перед очима водія висувається екран проєкційного дисплея, в якому дублюється швидкість, знаки обмеження швидкості та відстань до найближчого авто. Остаточному розслабленню за кермом сприяє активний круїз-контроль, хоча покладатись на нього повністю все-таки не варто.

Якість матеріалів пристойна, хоча місцями зустрічається твердий пластик. Багажник об'ємом 380 літрів – стандартний показник для класу, задні сидіння складаються в майже рівну поверхню. Під підлогою замість запаски – ремкомплект та місце для зарядного кабеля.

Головна "фішка" Citroen – це комфорт, і e-C4 це ще раз доводить. Ключову роль тут відіграють два фірмових ноу-хау: сидіння Advanced Comfort та підвіска Progressive Hydraulic Cushions (PHC). Сидіння справді широкі, м'які, з додатковим 15-міліметровим шаром піни, що поглинає вібрації та створює відчуття затишку, ніби сидиш у домашньому кріслі. Навіть після тривалої поїздки виходиш з машини без втоми у спині. Хоча регулювання механічні (хотілося б електричних), але зручні людям різної статури – від худеньких до солідних.

Підвіска PHC – ще одна фірмова технологія Citroen. Амортизатори з гідравлічними обмежувачами ходу відбою та стиснення працюють надзвичайно м'яко. Вони "проковтують" більшість нерівностей, від дрібних стиків до великих хвиль асфальту, не допускаючи жорстких ударів. Це надає відчуття, ніби всі дороги стають рівними, хоча навіть в столиці це далеко не так. Керованість при цьому залишається адекватною, хоча й не спортивною – пріоритет тут однозначно за комфортом.

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Електрична сутність

Електричний e-C4 отримав електродвигун потужністю 156 к.с. та крутним моментом 270 Нм, що живиться від батареї ємністю 54 кВт-год (брутто, корисної близько 51 кВт-год). Це забезпечує пристойну динаміку, особливо в місті. Динаміка до 100 км/год займає 9,2 секунди, що швидше за бензинові та дизельні версії. Однак у місті розганятись до сотні не потрібно, тож набагато більш приємна характеристика – еластичність. Як і належить електромобілю, він миттєво реагує на педаль акселератора, роблячи обгони легкими та безпечними.

Максимальна швидкість обмежена на 150 км/год, це ще раз доводить “міський” та “приміський” ареал використання цього авто.

Залежно від настою можна обрати три режими їзди: Eco, Normal та Sport. Вони обмежують потужність та крутний момент (максимум доступний лише в Sport), тож відчутно впливають на динаміку та запас ходу. Режим "B" (Brake) активує інтенсивнішу рекуперацію, дозволяючи ефективніше заряджати батарею при гальмуванні та їздити "в одну педаль" у місті.

Запас ходу за циклом WLTP заявлений на рівні 420 км. Як показує практика, реальний показник залежить від стилю їзди, температури та умов. У місті з активною рекуперацією можна наблизитися до 350-380 км. На трасі при швидкості 110-120 км/год варто розраховувати на 250-280 км. Це типові показники для електромобілів цього класу з подібною батареєю.

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Економія та витрати

Якщо заряджати e-C4 вдома, навіть з урахуванням “денного” тарифу на електроенергію (4,32 грн за кВт-год), то вартість 100 км пробігу при зарядці вдома становить близько 65-75 грн (з розрахунку споживання 15-17 кВт-год/100 км). Порівняйте це навіть з дуже економічним дизельним C4 1.5 BlueHDi, якому для 100 км шляху потрібно пального мінімум на 250 грн (при витраті 5 л/100 км та ціні дизеля 50 грн/л). Економія – майже втричі! Подібний порядок витрат буде і для економічного гібридного приводу, який доступний в оновленому С4.

Якщо міський житель не має доступу до власної розетки, то витрати будуть співставні з дизелем чи гібридом. Наприклад, під час тесту я заряджав машину від “повільної” зарядки, де вартість кіловата - 13 грн. За півтори години в торговому центрі та 200 грн на рахунку, e-C4 приймав майже 15 кВт-год, чого вистачає на 80-100 кілометрів. Швидкою зарядкою, де кіловат коштує 18 грн, я користувався один раз, коли за півгодини “залив” 19 кВт-год. Це вже 342 гривні, яких вистачило на 120 кілометрів. Щоправда, це було на холодній батареї та при температурі навколишнього середовища близько нуля. Влітку це авто заряджається швидше. За регламентом від виробника, заряд батареї від 20% до 80% на швидкісній зарядці становить менше півгодини.

Ще одна перевага європейського електроавто – порти зарядки Type 2 та швидка ССS. На публічних зарядних станціях, де в черги вишикувались “китайці” та “Тесли” з власними роз’ємами, штекери для європейських електромобілів майже завжди вільні. Тож чекати, поки зарядиться колега, як правило, не треба.

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У чому переваги

Citroen e-C4 Shine у дорестайлінговому кузові коштує 1 226 500 грн. Це приблизно на $29 500. Дизельна версія у цьому кузові дешевша на 106 тисяч гривень, бензинова - на 170 тисяч. Чи виправдана різниця? Враховуючи економію на пальному та обслуговуванні (електромобілі потребують менше ТО), ця різниця може окупитися за кілька років активної експлуатації, особливо якщо ви заряджаєтесь переважно вдома за нічним тарифом.

Якщо ж дивись на електромобілі-конкуренти, то за ці гроші можна купити китайські моделі місцевих чи світових брендів, в основному від “сірих” дилерів. Європейську машину з офіційним сервісом та гарантією з таким цінником не знайдеш. Набагато більший вибір – серед вживаних електроавто, але в жодному з варіантів немає настільки комфортного та приємного у водінні авто, як цей Citroen.

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Таким чином, Citroen e-C4 – це чудовий вибір для тих, хто шукає максимально комфортний та економічний електромобіль для щоденних поїздок містом та передмістям. Його головні переваги – феноменальна плавність ходу та дуже низька вартість експлуатації. Якщо ви маєте можливість заряджати авто вдома чи на роботі, а ваші щоденні пробіги рідко перевищують 200-250 км, e-C4 стане чудовим супутником.

Тож як другий автомобіль у сім'ї або основний транспорт для міського жителя, Citroen e-C4 пропонує унікальне поєднання комфорту та економічності, яке важко знайти у конкурентів.