11:10, 31 августа 0

Сегодня даже для кроссовера С-класса хватает трех цилиндров в двигателе. И это не какой-то компромисс ради экономии. Нет, Ford Kuga 1,5 доказывает, что скромный объем способен тянуть не хуже двухлитрового турбо и дарить немало удовольствия.

У Ford, как у сильной и независимой женщины, дома много котов. Самый маленький – Puma, средний – Kuga, название которой является упрощенным произношением слова "Кугуар". Это тоже хищник из семьи кошачьих. Но если раньше у этих кошачьих, то есть "Куги", был низкий и хриплый рык дизельного двигателя, то теперь у них высокие ноты – в украинских прайс-листах появились и бензиновые версии.

Теперь – многообразие

Новая генерация Ford Kuga, которая появилась в прошлом году, ранее была доступна украинцам исключительно с дизелями. На выбор предлагалось два мотора – 1,5 TDCi на 120 сил с передним приводом и автоматом на 8 передач, или турбированные 2-литровые дизели на 190 сил с тем самым автоматом и полным приводом. Комплектаций было три – Titanium, Lux и ST-Line. Теперь появился новый трехцилиндровый турбированный бензиновый 1,5 EcoBoost с автоматом и новая комплектация Titanium Plus.

Каждый из трех цилиндров под капотом имеет где-то по 0,5 литра объема, выдает более 60 сил. В сумме трехцилиндровый Ecoboost выдает аж 182 силы и предлагается в двух комплектациях Titanium и Titanium Plus. Обе комплектации предлагаются на моно или полном приводе и только с автоматической трансмиссией на 8 передач. Ценник на бензиновые версии начинается с 840 тыс. грн, доплата за полный привод – примерно 80 тыс. грн. хотя самым дешевым мотором в линейке все равно остался полуторалитровый дизель на 120 сил.

Больше информации о Ford Kuga

Новичок выглядит неплохо. За счет новой платформы, увеличенной на 20 мм колесной базы и более длинного капота силуэт кроссовера немного вытянулся. У Kuga интересные пропорции. Мне уже несколько знакомых успели сказать, что он похож на Porsche. Но внешне машина выглядит довольно сдержанно, глазу не за что зацепиться. Разве что фары, у которых ближний свет светодиодный, а дальний – галогеновый.

В более дорогой версии Titanium Plus уже идут полностью светодиодные фары с автоматическим переключением дальнего света. Окрашен кроссовер в серый металлик за дополнительные 11 тысяч, хотя есть и более дорогие цвета.

Очень богатая "база"

Наш тестовый кроссовер в исполнении Titanium. Еще несколько лет назад под таким названием продавались автомобили в топкомплектациях, теперь это начальная. Но в ней есть много такого, чего у конкурентов нет даже в "топе". Например, такая мелочь, как омыватель камеры заднего вида.

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Уже в Titanium – цифровая панель приборов на 12,3 дюйма, которую встретишь не в каждом дорогом исполнении конкурентов. Графика на экране меняется в соответствии с каждым из пяти режимов езды. При этом в разных настройках в адаптивном круиз-контроле прорисованы различные машинки, от которых показано расстояние. В экономичном стиле там "ездят" Mondeo, в спортивном – Mustang, во внедорожном – Raptor. Есть здесь и обогрев руля, всего лобового стекла и передних сидений, беспроводная зарядка для мобильного, подсветка салона Ambient Light и бесключевой доступ.

Хотя электропривода дверей багажника нет, однако он доступен в более дорогом исполнении Titanium Plus. А сам багажник, в подполье которого расположена докатка – едва ли не самый большой в классе. Правда, чтобы вместить в него 645 литров, придется отодвинуть вперед задний ряд. Тогда он сможет превзойти конкурентов Toyota RAV-4 (580 л) и VW Tiguan (615 л).

Вообще, Kuga длиннее и шире упомянутых конкурентов и обладает большей колесной базой. За счет этого в салоне просторно.

На центральной консоли 8-дюмовый экран мультимедийной системы, которая по беспроводному протоколу коннектится с Apple Car Play. На монитор выводится и яркая картинка с камеры заднего обзора. Продвинутая система голосового управления SYNC 3 и даже навигационная система. А вот проекционный экран – только в Titanium Plus.

Кугуар – быстрый кот

Уже после первых километров за рулем Kuga с трехцилиндровиком я пришел к выводу, что это самые бешеные и мощные три цилиндра, на которых мне приходилось ездить. Турбина под характерное непарное рычание цилиндров выдувает с полтора литра больше тяги и мощности, чем некоторые другие турбомоторы из четырех цилиндров. Но что интересно, максимальные 240 Нм тяги достигаются не на 1500 – 1750 об/мин, как у большинства турбомоторов, а значительно позже – на 3000 об/мин. Это четко подчеркивает, как мотор любит обороты и легко крутится.

С другой стороны – именно крутящий момент – та сила, которой мы пользуемся каждый день. Она, в отличие от максимальной мощности, которая доступна аж на 6000 об/мин, тянет машину в пробках или во время старта со светофора. То есть в повседневной жизни мотор удивит солидным запасом тяги, его не нужно крутить.

Кроссовер неожиданно быстро стартует, даже если не особо спешишь. А автомат очень умело распоряжается тягой, вовремя переключаясь. Однако характер переключений существенно меняется при выборе различных режимов: умеет быть размеренным в экономичном режиме или значительно быстрее в "спорте".

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Поэтому кроссовер с этим мотором является одним из самых динамичных в линейке. "Сотню" он набирает за 9,6 с, но субъективно кажется, что быстрее. Полноприводная версия медленнее на полсекунды. С точки зрения динамики он лишь немного уступает 2-литровому дизелю, у которого 190 сил и 400 Нм. Но не это сравнение меня больше подкупило. Почему-то вспомнилось, что раньше для получения такой динамики нужны были более крупные моторы. Например, вспомню Mustang 1995 года. Он ускорялся почти за те же 10 секунд и максимальная скорость была примерно такой же. Только для этого ему нужно было вдвое больше цилиндров и 3,8 л рабочего объема.

Родственник "Фокуса"

При этом Ford традиционно отличается балансом руля, шасси, автомата и мотора. У Kuga все работает в гармонии и взаимодействует, как швейцарские часы. Тут не поймаешь себя на мысли, что мотор и коробка не дружат, будто они из разных машин.

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Одной из главных черт кроссовера, заслуживающей комплиментов, конечно, является управляемость. Послушание и чувствительность Kuga всегда были ее козырями, ведь построена она на той же платформе, что и Focus, которому характера не занимать. И мне кажется, что управляется кроссовер значительно лучше, чем предыдущая Kuga. Спереди у него МакФерсон, а сзади многорычажная подвеска. Такая легкость, с которой поворачивает Kuga, не снилась ни Sportage, ни RAV4. Разве что Mazda СХ-5 может с ним поспорить, но она жестче катится. И даже СХ-5 немного проигрывает, потому что руль "Форда" более информативен. Tiguan и Karoq тоже острые на руле, но им не хватает плавности хода Kuga. Вдобавок в этот шикарный микс управляемости и реакций грамотно подмешано комфортность.

Kuga в исполнении Titanium обут в шины 225/65 R17 – это то, что нужно для украинских дорог. Поэтому подвеска передает минимум информации от ямок, но в то же время такая обувь не сильно размывает реакции на работу руля. Я ездил на 2-литровом дизеле и на 18-дюймовых шинах он показался мне значительно жестче. Потому что еще одно преимущество 3-цилиндровика, – он легенький и почти на 2 центнера легче дизеля с полным приводом и в топовой комплектации. Поэтому и катится комфортнее.

При этом за счет длинной восьмой передачи Kuga умеет экономно относиться к бензину и легко держать высокую скорость на трассе. Хотя достичь указанных в технических характеристиках 7 литров среднего расхода я не смог. Ниже 9 литров опустить аппетит не удалось, хотя причина скорее всего не в жажде Kuga, а в дисциплине правой ноги.

Даже в переднеприводном исполнении у Kuga клиренс 200 мм, есть дополнительный внедорожный режим "Легкое бездорожье", в котором электроника управляет системой контроля тяги так, чтобы давать колесам продвигаться по зыбким покрытиям, но при этом не зарываться в песке или снегу.

Как ни странно, с появлением трехцилиндрового турбобензинового двигателя Kuga заиграла новыми красками в глазах потенциальных покупателей, ведь хорошо оснащенную комплектацию с темпераментным мотором теперь удалось сделать дешевле на несколько сотен тысяч, если сравнивать с двухлитровым дизелем. И хороший ценник способен легко победить предрассудки относительно количества цилиндров. Тем более таких бешеных, как эта троица.

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Автор: Сергей Волощенко

Фото: Владислав Плешаков