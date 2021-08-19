11:10, 19 серпня 0

Сьогодні навіть для кросовера С-класу вистачає трьох циліндрів у двигуні. І це не якийсь компроміс заради економії. Ні, Ford Kuga 1,5 показує, що скромний об’єм здатен тягнути не гірше дволітрового турбо і дарувати чимало задоволення.

У Ford, як у сильної та незалежної жінки, вдома багато котів. Найменший – Puma, середній – Kuga, назва якої є спрощеною вимовою слова "Кугуар". Це теж хижак із родини котячих. Але якщо раніше ці котячі, тобто "Куги", мали низький та хриплий рик дизельного двигуна, то тепер вони мають високі ноти бензинового – в українських прайс-листах з’явилися і бензинові версії.

Тепер – різноманіття

Нова генерація Ford Kuga, яка з’явилася минулого року, раніше була доступна українцям виключно з дизелями. На вибір пропонувалось два мотори – 1,5 TDCi на 120 сил з переднім приводом й автоматом на 8 передач, або турбовані 2-літрові дизелі на 190 сил з тим самим автоматом і повним приводом. Комплектацій було три – Titanium, Lux та ST-Line. Відтепер з'явився новий трициліндровий турбобензиновик 1,5 EcoBoost з автоматом і нова комплектація Titanium Plus.

Кожен з трьох циліндрів під капотом має десь по 0,5 об'єму, видає понад 60 сил. Загалом трициліндровий Ecoboost має аж 182 сили та пропонується у двох комплектаціях: Titanium і Titanium Plus. Обидві комплектації пропонуються на моно або повному приводі та лише з автоматичною трансмісією на 8 передач. Цінник на бензинові версії розпочинається з 840 тис. грн., доплата за повний привод - приблизно 80 тис. грн. Хоча найдешевшим мотором в лінійці все одно лишився півторалітровий дизель на 120 сил.

Більше інформації про Ford Kuga

Новачок виглядає нівроку. За рахунок нової платформи й збільшеної на 20 мм колісної бази та довшого капота силует кросовера трохи витягнувся. У Kuga цікаві пропорції. Мені вже кілька знайомих встигли сказати, що вона схожа на Porsche. Але зовні машина виглядає доволі стримано, оком немає за що зачепитися. Хіба що фари, в яких ближнє світло світлодіодне, а дальнє – галогенове.

В дорожчій версії Titanium Plus вже йдуть повністю світлодіодні фари з автоматичним перемиканням дальнього світла. Пофарбовано кросовер у сірий металік за додаткові 11

тисяч, хоча є й дорожчі кольори.

Дуже багата "база"

Наш тестовий кросовер – у виконанні Titanium. Ще кілька років тому під такою назвою продавались авто у топкомплектаціях, тепер це початкова. Але у ній є багато такого, чого у конкурентів немає навіть в "топі". Наприклад, така дрібниця, як омивач камери заднього огляду.

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Вже в Titanium – цифрова панель приладів на 12,3 дюйма, яку зустрінеш не в кожному дорогому виконанні конкурентів. Графіка на екрані змінюється відповідно до кожного з п'яти режимів їзди. При цьому в різних налаштуваннях в адаптивному круїз-контролі промальовано різні машинки, від яких показано відстань. В економічному стилі там "їздять" Mondeo, в спортивному – Mustang, в позашляховому – Raptor. Є тут і обігрів керма, всього лобового скла та передніх крісел, бездротова зарядка для мобільного, підсвічування салону Ambient Light та безключовий доступ.

Хоча електроприводу дверей багажника немає, проте він є в дорожчому виконанні Titanium Plus. А сам багажник, в підпіллі якого розташовано докатку – чи не найбільший в класі. Щоправда, аби вмістити в нього 645 літрів, доведеться відсунути вперед задній ряд. Тоді він зможе перевершити конкурентів Toyota RAV-4 (580 л) та VW Tiguan (615 л).

Взагалі, Kuga є довшою і ширшою за згаданих конкурентів і має більшу колісну базу. За рахунок цього в салоні просторо.

На центральній консолі 8-дюмовий екран мультимедійної системи, яка за бездротовим протоколом коннектиться з Apple Car Play. На монітор виводиться і яскрава картинка з камери заднього огляду. Є просунута система голосового керування SYNC 3 і навіть навігаційна система. А от проєкційний екран – тільки в Titanium Plus.

Кугуар – швидкий кіт

Вже після перших кілометрів за кермом Kuga з трициліндровиком я дійшов висновку, що це найбільш скажені і потужні три циліндри, на яких мені доводилося їздити. Турбіна під характерне непарне гарчання циліндрів видуває з півтора літра більше тяги й потужності, ніж деякі інші турбомотори з чотирьох циліндрів. Але що цікаво, максимальні 240 Нм тяги досягаються не на 1500-1750 об/хв, як у більшості турбомоторів, а значно пізніше – на 3000 об/хв. Це чітко підкреслює те, як мотор любить оберти та легко крутиться.

З іншого боку – саме обертальний момент, це та сила, якою ми користуємося щодня. Вона, на відміну від максимальної потужності, яка доступна аж на 6000 об/хв, тягне машину в заторах чи під час старту зі світлофора. Тобто в повсякденному житті мотор здивує солідним запасом тяги, його не потрібно крутити.

Кросовер несподівано швидко стартує, навіть тоді коли не особливо поспішаєш. А автомат дуже вміло розпоряджається тягою, вчасно перемикаючись. Проте характер перемикань суттєво змінюється при виборі різних режимів: вміє бути розміреним в економічному режимі чи значно швидшим у "Спорті".

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Тому кросовер з цим мотором є одним з найдинамічніших в лінійці. "Сотню" він набирає за 9,6 с., але суб’єктивно здається, що швидше. Повноприводна версія повільніша на пів секунди. З точки зору динаміки він лише трохи поступається 2-літровому дизелю, у якого 190 сил і 400 Нм. Але не це порівняння мене більше підкупило. Чомусь згадалося, що раніше для отримання такої динаміки потрібні були більші мотори. Для прикладу, згадаю Mustang 1995 року. Він прискорювався майже за ті ж 10 секунд і максимальну швидкість мав схожу. Тільки для цього йому потрібно було вдвічі більше циліндрів і 3,8 л робочого об’єму.

Родич "Фокуса"

При цьому Ford традиційно вирізняється балансом керма, шасі, автомата та мотора. У Kuga все працює в гармонії та взаємодіє, як швейцарський годинник. Тут не впіймаєш себе на думці, що мотор і коробка не дружать, ніби вони з різних машин.

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Однією з головних рис кросовера, яка заслуговує на компліменти, звичайно, є керованість. Слухняність і чутливість Kuga завжди були її козирями, адже побудована вона на тій же платформі, що й Focus, якому характеру не позичати. І мені здається, що керується кросовер значно краще, ніж попередня Kuga. Спереду у нього МакФерсон, а ззаду багатоважільна підвіска. Така легкість, з якою повертає Kuga, не снилася ні Sportage, ні RAV4. Хіба що Mazda СХ-5 може з ним посперечатися, але вона жорсткіше котиться. І навіть СХ-5 трохи програє, бо кермо "Форда" більше інформативне. Tiguan та Karoq теж гострі на кермі, але їм не вистачає плавності ходу Kuga. На додачу в цей шикарний мікс керованості та реакцій грамотно підмішано комфортність.

Kuga у виконанні Titanium взуто в шини 225/65 R17 – це те, що потрібно для українських доріг. Тому підвіска передає мінімум інформації від ямок, але з іншого боку таке взуття не сильно розмиває реакції на роботу керма. Я їздив на 2-літровому дизелі і на 18-дюймових шинах він здався мені значно жорсткішим. Бо іще одна перевага 3-циліндровика, він легенький і майже на 2 центнери легший за дизель з повним приводом і в топовій комплектації. Тому і котиться комфортніше.

При цьому за рахунок довгої восьмої передачі Kuga вміє заощадлива ставитися до бензину і легко тримати високу швидкість на трасі. Хоча досягти вказаних у технічних характеристиках 7 літрів середньої витрати я не зміг. Нижче 9 літрів опустити апетит не вдалося, хоча причина швидше за все не в спразі Kuga, а в дисципліні правої ноги.

Навіть в передньоприводному виконанні Kuga має кліренс 200 мм і додатковий позашляховий режим "Легке бездоріжжя", в якому електроніка керує системою контролю тяги так, аби давати колесам просуватися непевними покриттями, але при цьому не зариватися в піску чи снігу.

Як не дивно, з появою трициліндрового турбобензиновика Kuga заграла новими фарбами в очах потенційних покупців, адже гарно оснащену комплектацію з темпераментним мотором тепер вдалося зробити дешевшою на кілька сотень тисяч, якщо порівнювати з дволітровим дизелем. І гарний цінник здатен легко перемогти забобони щодо кількості циліндрів. Тим паче таких скажених, як ця трійця.

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Автор: Сергій Волощенко

Фото: Владіслав Плешаков