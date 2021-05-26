16:04, 26 мая 0

Mazda обновила свой флагманский кроссовер СХ-9, не только наградив его новым, долгожданным оборудованием, но и снизила стоимость "входного билета", создав доступную базовую комплектацию Style.

Машины с салоном на 7 мест у многих вызывают ассоциации с неторопливым минивэном. Однако Mazda пытается возить этих семерых с присущей ей динамикой и азартом в своем самом большом авто – кроссовере СХ-9. Недавно этот супертранспорт для пикников или трансферов в Одессу обновился.

"База" и "Топ"

Для начала скажу, что главным изменением стало появление простой комплектации. К максимально оснащенной версии Top (1 515 200 грн.) добавилась более доступная Style за 1 199 900 грн. Она скромнее оснащена, но главные преимущества сохранились – это наличие трехрядного салона и турбомотора 2,5 л на 231 лошадиную силу с автоматом на 6 передач и полным приводом.

Не стоит забывать, что и топовая комплектация тоже изменилась, потому что получила новые опции. Главная скрыта новой стеклянной эмблемой марки на решетке радиатора. За ней поселился радар адаптивного круиз-контроля, на отсутствие которого ранее жаловались покупатели. Решетка радиатора тоже немного изменилась – она ​​стала более рельефной с увеличенными фрагментами. А еще у версии Тор – 20-дюймовые диски нового дизайна. В простой версии 18 дюймов, и высокий профиль резины. В "Топе" есть люк, автоматическое складывание зеркал, светодиодная система адаптивного освещения с фонарями дневного света, электропривод двери багажника. Независимо от комплектации не нужно доплачивать за металлик, на выбор есть 8 цветов.

Таким образом СХ-9, для тех, кому этот великан был слишком дорогим, стал более доступным. Настолько, что базовую СХ-9 теперь можно купить за те же деньги, что и топовую СХ-5. Причем флагман значительно больше младшей "сестры" где-то на полметра и достигает 5 075 мм в длину.

Больше подробностей о Mazda CX-9 2021 – по ссылке

Если измерять эту машину ящиками с пивом или ведрами с шашлыком, то входит 840 литров, если сложить третий ряд и грузить под потолок. А если взять немного меньше вещей, то можно спокойно вывезти на пикник семерых пассажиров.

Вышивка на коже

Салон СХ-9 в топовой комплектации – это настоящая вышиванка. Я имею в виду узоры на кожаных креслах из кожи Nappa, которые появились только сейчас. Она предлагается в коричневом или светлом цвете с новым элегантным стилем прошивки боковой поддержки сидений. Появился и декор шпоном палисандра. Передние кресла имеют также память настроек и вентиляцию сидений.

В комплектация Top – безрамочное зеркало, шторки на задних дверях, проекционный дисплей, 7-дюймовый цветной дисплей на панели приборов. Теперь Apple CarPlay коннектится по беспроводному протоколу, появилась беспроводная зарядка. Парковаться стало легче с помощью системы кругового обзора на 360 градусов, "картинка" отображается на большом, 9,2-дюймовом экране на центральной консоли. Аудиофилы будут в восторге от аудиосистемы Bose с 12 динамиками – она ​​может выполнять роль "дискотеки" для вечеринки. Точно перекричит большинство сельских клубов, а по качеству звучания может и киевские.

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Не спорт, а уверенность

Уже после первых километров за рулем СХ-9 понимаешь, что этот автомобиль – не слишком близкий родственник СХ-5. Скорее дальний, – настолько отличается поведение. Конечно, СХ-9 пытается быть послушным кроссовером и точно следовать за рулем. Система G-Vectoring Control Plus помогает лучше загружать в поворотах передние колеса, чтобы создавалось впечатление более уверенных реакций. Но вес скрыть трудно. С другой стороны, на ходу этот автомобиль воспринимается более солидным, чем СХ-5.

Если СХ-5 можно сравнить с молодой мамой маленького ребенка, у которой еще куча энергии и силы, то СХ-9 – это уже солидная женщина. У нее больше детей, возможно даже внуки (для кого же тогда третий ряд?). Поэтому в управлении более солидные реакции, больше тяги к комфорту и роскоши, но меньше – к спорту.

Хотя мотор может показать всю свою силу на обгонах. Несмотря на то, что под капотом всего лишь 4 цилиндра, благодаря турбине он выдает 231 силу и 420 Нм тяги уже с 2000 об/мин. Поэтому на разгон до сотни СХ-9 понадобится всего 8,6 с. Примерно за столько же разгоняется легче на 400 кг переднеприводная СХ-5 с 2,5-литровым мотором.

Но характер ускорения здесь другой, более комфортный. Главное отличие этого мотора на фоне атмосферного 2,5 л – это тяга уже с самых низов. Нет нужды крутить мотор. Узнаю и автомат, который в первую очередь думает об экономичности, а не динамике. Чтобы он ехал быстрее, его нужно подгонять или лепестками под рулем, или же спортивным режимом трансмиссии.

А вот с педалью газа надо быть очень осторожным, чтобы достичь скромных цифр расходов. Мой рекорд – 8 литров! Но в городе экономить не получается – даже производитель декларирует 13 литров. Поэтому заправить полный бак вылетит в копеечку: 60 литров дадут в лучшем случае 450 км запаса хода. Хочешь не хочешь, а будешь контролировать свою правую ногу. С обновлением 2021 модельного года стали доступны также и адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go и система распознавания дорожных знаков (TSR).

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Трасса – его стихия

На более или менее ровных дорогах подвеска выглядит плавной и собранной, но на разбитых участках приходится изрядно сбрасывать газ. Во время проезда "полицейских" короткоходные передние стойки срабатывают на отбой и стучат. Лучше ямки и бугорки объезжать вообще. И вопрос не только в том, чтобы сохранить шины 255/55 R20, но и избегать вибраций неподрессоренных масс.

На скользкой дороге в поворотах кроссовер как переднеприводной автомобиль активно скользит передними колесами на внешний радиус. Хорошо, что электроника стабилизации при этом вовремя пытается осадить скорость. Вместе с тем в СХ-9 проявляется типичный недостаток многих "Мазд” в виде немного ватной педали тормоза. Тормозные диски больше, чем у СХ-5, но мне не хватает эффективности замедления.

А вот звукоизолировано СХ-9 точно лучше, чем СХ-5 – не слышно ни мотора, ни соседних машин.

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Ну и какой пикник без бездорожья? В СХ-9 до 22 см клиренса, но его лучше использовать на дорогах с твердым покрытием. Загонять в песок две тонны не хочется. К тому же неуверенно работает имитация межколесных блокировок, особенно это чувствуется на скользких подъемах. Хотя система интеллектуального полного привода Mazda i-AСTIV AWD с системой помощи при движении по бездорожью пытается притормаживать передние колеса, перенаправляя часть крутящего момента на заднюю ось.

Что имеем в итоге? Японцы знают, как предложить много машины за адекватные деньги. Благодаря новой ценовой политике кроссовер размера Audi Q7 предлагается по цене Q3, а это точно заинтересует новых покупателей. Как минимум тех, кто пришел за меньшей СХ-5, но за те же деньги может поехать на большем авто. Для большой семьи – то что надо, правда, придется ехать шепотом, чтобы нечасто останавливаться на заправках.

Автор: Сергей Волощенко

Фото: Владислав Плешаков

Технические характеристики Mazda CX-9 Двигатель Рабочий объем 2488 см3, мощность 231 л.с. при 5000 об/мин., крутящий момент 420 Нм при 2000 об/мин. Трансмиссия Полный привод, автоматическая КПП на 6 скоростей Кузов Универсал, 5 дверей, 7 мест, габариты (длина/ширина/высота): 5075/1969/1998 мм, база 2930 мм, снаряженная масса 1960 кг, полезная нагрузка 602 кг, объем багажника 230/840/1848 л, объем бака 74 л, клиренс 220 мм. Подвеска Передняя – независимая, задняя – независимая. Шины передние 225/55 R19 Ходовые характеристики Максимальная скорость 210 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 8,6 с. Расход топлива (город/трасса/смешанный) 12,9/7,3/9,4 л/100 км. Цена от 1 199 900 грн.

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