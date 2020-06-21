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Семиместный кроссовер Mazda CX-9 понравится тем, у кого большая семья, привыкшая к повышенному комфорту.

Японская Mazda уже давно примеряется к премиум-сегменту, и даже объявила, что через несколько лет станет полноправным членом этого клуба избранных. Однако пока что полноразмерный кроссовер Mazda CX-9 – самая большая и самая дорогая модель бренда. Поэтому она должна быть самой шикарной и изысканной. В большинстве случаев так и есть, но существуют определенные исключения.

Солидно даже без изменений

На тест-драйве "Авто24" – Mazda CX-9 2020 модельного года, хотя внешне ее невозможно отличить от модели 2017 года, когда CX-9 начала официально завозиться в Украину. Однако выглядит флагман удивительно современно и гармонично. С кузовом почти 5,1 метра в длину, чуть ли не треть объема занимает капот: длинный и широкий, с огромной хромированной решеткой радиатора и довольно узкими фарами. Солидно – на этот передок часто засматриваются владельцы престижных автомобилей, а в трафике уважают.

Казалось бы, под таким массивным капотом должен прятаться некий великан V8 или хотя бы V6, но нет. Там размещен 4-цилиндровый рядный двигатель с турбиной, который, несмотря на малый объем в 2,5 литра, даст фору и гораздо большим. Но об этом позже.

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Задняя часть оформлена в стиле кроссоверов "Мазд" последних лет, однако опознать "девятку" можно легко по хромированной перегородке, которая соединяет фонари под стеклом двери багажника. Сбоку картину монументальности дополняют 20-дюймовые колесные диски.

Заходите, гости дорогие!

В салоне все выполнено дорого-богато. Обивка сидений, конечно, кожаная, причем не из черной, а нежно-шоколадной кожи Nappa. Это привилегия максимальной комплектации Тор, которая только появилась на рынке. Удобные кресла регулируются электроприводами и кроме подогрева имеют трехрежимное охлаждение.

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Двери сантиметров двадцать шириной, еще большая центральная консоль под дерево. Центральный дисплей мультимедийной системы в модели 2020 года стал на дюйм больше и достигает 9 дюймов. Анимация традиционная для "Мазды", поддержка Android Auto и Apple CarPlay присутствует, как же без нее в 2020 году.

Посреди панели приборов – собственный дисплей, который показывает традиционную черно-белую "картинку" спидометра. Показатели скорости, которые находятся вблизи стрелки, подсвечиваются более ярко, чем другие. А вдоль спидометра размещено много нужной информации борткомпьютера. Заметить, что это именно дисплей, а не стрелочный спидометр, довольно трудно. Разве что тогда, когда включаешь зажигание – в это время весь экран напоминает тебе о модели, в которой ты сидишь – СХ-9.

Второй ряд сидений не менее удобен, чем первый – с подогревом сидений, собственным климатом и шторками от солнца. Но есть еще третий ряд! Чтобы до него добраться, можно откинуть сиденья второго ряда рычагом наверху или кнопкой снизу. Впрочем, ни одна из них не активирует электропривод: отодвигать кресло надо с помощью мужской (или женской) силы. Но не грубой – с этой операцией даже ловкий ребенок справится.

Именно дети на третьем ряду любят сидеть больше всего. Им там не тесно, к тому же можно пользоваться "благами цивилизации": место для двух подстаканников с каждой стороны, USB-подзарядка, рядом динамик аудиосистемы. А главное – родители довольно далеко!

Впрочем, даже на третьем ряду слышно, что говорят родители с первого – шумоизоляция "девятки" на высоте. А вот багажник в семиместном варианте скромный – 230 л (как у хэтчбека В-класса). Поэтому, чтобы отправляться большой семьей в путешествие, придется ставить наверх дополнительный бокс.

Хорошо, что он не будет перекрывать вид из салона на звезды: вместо панорамной крыши здесь небольшой люк. Зато, когда третий ряд сложен, багажник уже 840 литров – более чем достаточно.

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Корабль трассы

Большие габариты автомобиля совсем не ощущаются на ходу, более того, благодаря большой массе машина легко и комфортно преодолевает все неровности. Незначительным дрожанием ощущаются мелкие неровности. Также подвеска не любит глубокие ямы – слышен резкий звук. А вот крупные ямы и наплывы автомобиль проходит мягко и неслышно.

2,5-литровый двигатель с турбонадувом выдает 231 л. с., Однако этого более чем достаточно для 2-тонного кроссовера. Вместе с 6-скоростной коробкой передач этот силовой агрегат создает прекрасный тандем, который позволяет ускорять машину в любой ситуации – хоть с места, хоть при обгоне. Ведь максимальный крутящий момент в 420 Нм доступен уже с 2000 оборотов за минуту. Турбомотор максимально плавно раскручивается до 5-6 тысяч оборотов, поэтому "Мазда" едет "весело", несмотря на вес и размеры! Никаких тебе заминок или турбоям. Вот если еще бы тормоза реагировали так же быстро! Но чтобы эффективно остановить авто, надо "педаль дожимать".

Перед глазами водителя – проекционный дисплей, который показывает скорость и ограничения на этом участке, считанные с дорожных знаков. Очень удобно сверять эти показания, чтобы не нарушать правила дорожного движения. Если бы еще сюда активный круиз-контроль или систему, которая автоматически выполняет скоростные ограничения! Но в украинских версиях таких опций нет.

При этом Mazda CX-9 еще и прекрасно управлять. Она имеет в меру тяжелый руль, понятные реакции, четкую обратную связь. Даже странно, что при таких размерах можно маневрировать так легко, как на компактном кроссовере. И это мы еще не включали спортивный режим трансмиссии! В этом случае звук двигателя становится немного навязчивым, но реакции на нажатие педали газа еще более резкими. Поэтому владелец большого семейства может получать от управления семейным авто настоящее удовольствие.

Конечно, на серьезное бездорожье на Mazda CX-9 выезжать не нужно – с большой базой и значительными свесами кузова там нечего делать. Однако система Off-Road Traction Assist позволяет легко двигаться по скользкому – электроника перераспределяет тяговое усилие на те колеса, с которыми меньше сцепление и не уменьшает обороты при пробусовках. Это дает возможность полному приводу лучше выполнять свою работу.

Комфорт в любой версии

Если раньше Mazda CX-9 продавалась в Украине только в одной комплектации, то теперь доступно две. Честно говоря, даже в "нижней" Premium есть все необходимое – кожаный салон с креслами, которые подогреваются и вентилируются, адаптивные фары, камера заднего вида. Впрочем, обзора на 360 градусов нет ни в одной версии. Из систем безопасности – мониторинг слепых зон и удержание в полосе движения, 6 AirBag. В салоне – мультимедийная система с 9-дюймовым монитором и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

В максимальной комплектации Top – уже кожа Nappa, как в тестовой версии, панель приборов с 7-дюймовым монитором, безрамочное зеркало заднего вида, люк в крыше.

В общем, незначительные обновления не изменили характер машины, однако сделали ее чуть более удобной и премиальной. Это динамичный и комфортный автомобиль с большим возможностями для путешествий и на каждый день. Хотя ему не место в тесных городских джунглях – там ему тесновато.

Автор: Сергей Матусяк

Фото: Андрей Яцуляк