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Семимісний кросовер Mazda CX-9 сподобається тим, у кого велика сім'я, яка звикла до підвищеного комфорту.

Японська Mazda вже давно приміряється до преміум-сегменту, і навіть оголосила, що за кілька років стане повноправним членом цього клубу обраних. Однак поки що повнорозмірний кросовер Mazda CX-9 – найбільша і найдорожча модель бренду. Тож вона має бути і найбільш шикарною та вишуканою. В більшості випадків так і є, але існують певні виключення.

Солідно навіть без змін

На тест-драйві "Авто24" – Mazda CX-9 2020 модельного року, хоча зовні її неможливо відрізнити від моделі 2017 року, коли CX-9 почала офіційно завозитись в Україні. Однак виглядає флагман напрочуд сучасно та гармонійно. З кузовом майже 5,1 метри в довжину, чи не третину об'єму займає капот: довгий та широкий, з величезною хромованою решіткою радіатора та досить вузькими фарами. Солідно – на цей передок часто задивляються власники інших престижних автомобілів, а в трафіку її поважають.

Здавалось би, під таким масивним капотом має ховатись якийсь велетень V8 чи хоча би V6, але ж ні. Там розміщений 4-циліндровий рядний двигун з турбіною, який, незважаючи на малий об'єм у 2,5 літри, дасть фору й набагато більшим. Але про це пізніше.

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Задня частина оформлена в стилі кросоверів "Мазд" останніх років, однак впізнати "дев'ятку" можна легко за хромованою перетинкою, яка з'єднує ліхтарі під склом дверей багажника. Збоку картину монументальності доповнюють 20-дюймові колісні диски.

Заходьте, гості дорогі!

В салоні все виконано дорого-багато. Оббивка сидінь, звісно, шкіряна, причому не чорна, а з ніжно-шоколадної шкіри Nappa. Це привілей максимальної комплектації Тор, яка тільки-но з'явилась на ринку. Зручні крісла регулюються електроприводами та окрім підігіріву мають трирежимне охолодження.

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Двері сантиметрів двадцять завширшки, ще більша центральна консоль, оздоблена під дерево. Центральний дисплей мультимедійної системи в моделі 2020 року став на дюйм більшим і сягає 9 дюймів. Анімація традиційна для "Мазди", підтримка Android Auto та Apple CarPlay присутня, як же без неї в 2020 році.

Посеред панелі приладів – власний дисплей, який показує традиційну чорно-білу "картинку" спідометра. Показники швидкості, які знаходяться поблизу стрілки, підсвічують більш яскраво, ніж інші. А обабіч спідометра розміщено багато потрібної інформації борткомп'ютера. Помітити, що це саме дисплей, а не стрілковий спідометр, досить важко. Хіба що тоді, коли вмикаєш запалювання – в цей час весь екран нагадує тобі про модель, в якій ти сидиш – СХ-9.

Другий ряд сидінь не менш зручний, ніж перший – з підігрівом сидінь, власним кліматом та шторками від сонця. Але ж є ще третій ряд! Щоб до нього дістатися, можна відкинути сидіння другого ряду важелем наверху або кнопкою знизу. Втім, жодна з них не активує електропривод: відсовувати крісло треба за допомогою чоловічої (чи жіночої) сили. Але не грубої – з цією операцією навіть спритна дитина впорається.

Саме діти на третьому ряду люблять сидіти більше всього. Їм там не тісно, до того ж можна користуватись "благами цивілізації": місце для двох підстаканників з кожного боку, USB-підзарядка, поряд динамік аудіосистеми. А головне – батьки досить далеко!

Втім, навіть на третьому ряду чути, що говорять батьки з першого – шумоізоляція "дев'ятки" на висоті. А от багажник в семимісному варіанті скромний – 230 л (як у хетчбека В-класу). Тож щоб вирушати великою сім'єю в подорож, доведеться ставити на верх додатковий бокс.

Добре, що він не перекриватиме вид з салону на зорі: замість панорамного даху тут невеличний люк. Натомість коли третій ряд складений, багажний вже 840 л – більш ніж достатньо.

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Корабель траси

Великі габарити автомобіля зовсім не відчуваються на ходу, більше того, завдяки великій масі машина легко і комфортно долає всі нерівності. Незначним тремтінням відчуваються дрібні нерівності. Також підвіска не любить глибокі ями – чути різкий звук. А от великі ями та напливи автомобіль проходить м'яко і нечутно.

2,5-літровий двигун з турбонадувом видає 231 к.с., однак цього більш ніж достатньо для 2-тонного кросовера. Разом з 6-швидкісною коробкою передач цей силовий агрегат створює прекрасний тандем, який дозволяє прискорювати машину в будь-якій ситуації – хоч з місця, хоч при обгоні. Адже максимальний крутний момент у 420 Нм доступний вже з 2000 обертів за хвилину. Турбодвигун максимально плавно розкручується до 5-6 тисяч обертів, тож "Мазда" їде "весело", не зважаючи на вагу і розміри! Ніяких тобі заминок чи турбоям. От якщо ще б гальма реагували так само швидко! Але щоб ефективно зупинити авто, треба педаль "дотискати".

Перед очима водія – проекційний дисплей, який показує швидкість та обмеження на цій ділянці, зчитані з дорожніх знаків. Дуже зручно звіряти ці показання, щоб не порушувати правила дорожнього руху. Якби ще сюди активний круїз-контроль чи систему, яка автоматично виконує швидкісні обмеження! Але в українських версіях таких опцій нема.

При цьому Mazda CX-9 ще й прекрасно керується. Вона має в міру важке кермо, зрозумілі реакції, чіткий зворотній зв'язок. Навіть дивно, що за таких розмірів можна маневрувати так легко, як на компактному кросовері. І це ми ще не вмикали спортивний режим трансмісії! В цьому випадку звук двигуна стає трохи нав'язливим, але реакції на натискання педалі газу ще більш різкими. Тож власник великого сімейства може отримувати від керування сімейним авто справжнє задоволення.

Звичайно, на серйозне бездоріжжя на Mazda CX-9 виїжджати не потрібно – з великою базою та значними звісами кузова там нема що робити. Однак система Off-Road Traction Assist дозволяє легко рухатись по слизькому – електроніка перерозподіляє тягову зусилля на ті колеси, з якими менше зчеплення та не зменшує оберти при пробусовках. Це дає можливість повному приводу краще виконувати свою "роботу".

Комфот в будь-якій версії

Якщо раніше Mazda CX-9 продавалась в Україні лише в одній комплектації, то тепер доступно дві. Чесно кажучи, навіть в "нижній" Premium є все необхідне – шкіряний салон з кріслами, що підігріваються та вентилюються, адаптивні фари, камера заднього виду. Втім, огляду на 360 градусів нема в жодній версії. З систем безпеки – моніторинг сліпих зон та втримання в смузі руху, 6 AirBag. В салоні – мультимедійна система з 9-дюймовим монітором та підтримкою Android Auto й Apple CarPlay.

В максимальній комплектації Top – вже шкіра Nappa, як в тестовій версії, панель приладів з 7-дюймовим монітором, безрамкове дзеркало заднього виду, люк в даху.

Загалом, незначні оновлення не змінили характер машини, однак зробили її трохи більш зручною та преміальною. Це динамічний та комфортний автомобіль з великим можливостями для подорожей та на кожен день. Хоча йому не місце в тісних міських джунглях – там йому затісно.

Автор: Сергій Матусяк

Фото: Андрій Яцуляк