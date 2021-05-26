16:04, 26 травня 0

Mazda оновила свій флагманський кросовер СХ-9, не лише нагородивши його новим, довгоочікуваним обладнанням, але й знизила вартість "вхідного квитка", створивши доступнішу базову комплектацію Style.

Машини із салоном на 7 місць у багатьох викликають асоціації з неквапливим мінівеном. Однак Mazda намагається возити цих сімох із притаманною їй динамікою й азартом у своєму найбільшому авто – кросовері СХ-9. Нещодавно цей супертранспорт для пікніків чи трансферів до Одеси оновився.

"База" і "Топ"

Для початку скажу, що головною зміною стала поява простішої комплектації. До максимально оснащеної версії Top (1515200 грн.) додалася більш доступна Style за 1 199 900 грн. Вона скромніше оснащена, але головні переваги збереглися – це наявність трирядного салону та турбомотора 2,5 л на 231 кінську силу з автоматом на 6 передач та повним приводом.

Не варто забувати, що й топова комплектація теж змінилася, бо отримала нові опції. Головна прихована новою скляною емблемою марки на решітці радіатора. За нею оселився радар адаптивного круїз-контролю, на відсутність якого раніше нарікали покупці. Решітка радіатора теж трохи змінилася - вона стала більш рельєфною зі збільшеними фрагментами. А ще у версії Тор - 20-дюймові диски нового дизайну. У простішої версії 18 дюймів, і вищий профіль гуми. У "Топі" є люк, автоматичне складання дзеркал, світлодіодна система адаптивного освітлення із ліхтарями денного світла, електропривод дверей багажника. Незалежно від комплектацію не потрібно доплачувати за металік, на вибір є 8 кольорів.

Таким чином СХ-9, тих, кому цей велетень здався надто дорогим, він став більш доступним. Настільки, що за базову СХ-9 тепер можна купити за ціну топової СХ-5. Причому флагман значно більший за меншу "сестру" десь на пів метра та сягає 5075 мм у довжину.

Більше подробиць про Mazda CX-9 2021 – за посиланням

Якщо вимірювати цю машину ящиками з пивом чи відрами з шашликом, то входить 840 літрів, якщо скласти третій ряд і вантажити під стелю. А якщо взяти трохи менше речей, то можна спокійно вивезти на пікнік сімох пасажирів.

Шкіра у вишиванку

Салон СХ-9 в топовій комплектації – це справжня вишиванка. Я маю на увазі візерунки на шкіряних кріслах зі шкіри Nappa, які з’явилися тільки зараз. Вона пропонується у коричневому або світлому кольорі з новим елегантним стилем прострочки бокової підтримки сидінь. З’явився і декор шпоном палісандру. Передні крісла мають також пам’ять налаштувань та вентиляцію сидінь.

Комплектація Top має безрамкове дзеркало, шторки на задніх дверях, проєкційний дисплей, 7-дюймовий кольоровий дисплей на панелі приладів. Тепер Apple CarPlay коннектиться за бездротовим протоколом, з’явилася бездротова зарядка. паркуватися стало легше за допомогою системи кругового огляду на 360 градусів, "картинка" відображається на більшому, 9,2-дюймовому екрані на центральній консолі. Аудіофіли будуть в захваті від аудіосистеми Bose з 12 динаміками - вона може виконувати роль "дискотеки" для вечірки. Точно перекричить більшість сільських клубів, а по якості звучання може й київські.

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Не спорт, а впевненість

Вже після перших кілометрів за кермом СХ-9 розумієш, що це авто – не надто близький родич СХ-5. Швидше далекий, – настільки відрізняється поведінка. Звичайно, СХ-9 намагається бути слухняним кросовером і точно слідувати за кермом. Система G-Vectoring Control Plus допомагає краще завантажувати у поворотах передні колеса, аби складалося враження впевненіших реакцій. Але масу приховати важко. З іншого боку, на ходу цей автомобіль сприймається більш солідним за СХ-5.

Якщо СХ-5 можна порівняти з молодою мамою малої дитини, яка має ще купу енергії та сили, то СХ-9 - це вже солідна жінка. В неї більше дітей, можливо навіть онуки (для кого ж тоді третій ряд?). Тому у керуванні солідніші реакції, більше тяги до комфорту й розкошів, але менше - до спорту.

Хоча мотор може показати всю свою силу на обгонах. Попри те, що під капотом всього лише 4 циліндри, завдяки турбіні він видає 231 силу і 420 Нм тяги вже з 2000 об/хв. Тому на розгін до сотні СХ-9 знадобиться всього 8,6 с. Приблизно за стільки ж розганяється легша на 400 кг передньоприводна СХ-5 з 2,5-літровим мотором.

Але характер прискорення тут інший, комфортніший. Головна відмінність цього мотора на фоні атмосферного 2,5 л – це тяга вже з самих низів. Немає потреби крутити мотор. Впізнаю й автомат, який в першу чергу думає про економічність, а не динаміку. Щоб він їхав швидше, його треба підганяти або ж пелюстками під кермом, або ж спортивним режимом трансмісії.

А от з педаллю газу треба бути дуже обережним, аби досягти скромних цифр витрат. Мій рекорд – 8 літрів! Але в місті економити не виходить, – навіть виробник декларує 13 літрів. Тому заправити повний бак вилетить в копійочку: 60 літрів дадуть в кращому разі 450 км запасу ходу. Хочеш-не хочеш, а контролюватимеш свою праву ногу. З оновленням 2021 модельного року стали доступні також і адаптивний круїз-контроль з функцією Stop&Go та система розпізнавання дорожніх знаків (TSR).

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Траса – його стихія

На більш-менш рівних дорогах підвіска виглядає плавною і зібраною, але на розбитих ділянках доводиться добряче скидати газ. Під час проїзду "поліцейских" короткохідні передні стійки спрацьовують на відбій і стукотять. Краще ямки і горбочки об’їжджати взагалі. І питання не лише в тому, щоб зберегти шини 255/55 R20, але й уникати вібрацій непідресорених мас.

На слизькій дорозі в поворотах кросовер як передньоприводне авто активно вислизає передніми колесами на зовнішній радіус. Добре, що електроніка стабілізації при цьому вчасно намагається осадити швидкість. Натомість в СХ-9 проявляється типовий недолік багатьох "Мазд» у вигляді трохи ватної педалі гальм. Гальмівні диски більші ніж у СХ-5, але мені не вистачає ефективності уповільнення.

А от звукоізольовано СХ-9 точно краще, ніж СХ-5 – не чутно ні мотору, ні сусідніх машин.

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Ну і який пікнік без бездоріжжя? У СХ-9 аж 22 см кліренсу, але його краще використовувати на дорогах з твердим покриттям. Заганяти в пісок дві тони не хочеться. До того ж невпевнено працює імітація міжколісних блокувань, особливо це відчувається на слизьких підйомах. Хоча система інтелектуального повного приводу Mazda i-AСTIV AWD з системою допомоги при русі бездоріжжям намагається підгальмовувати передні колеса, перенаправляючи частину крутного моменту на задню вісь.

Що маємо в результаті? Японці знають, як запропонувати багато машини за адекватні гроші. Завдяки новій ціновій політиці кросовер розміром Audi Q7 має ціну Q3, а це точно зацікавить нових покупців. Як мінімум тих, хто прийшов за меншою СХ-5, але за ті ж гроші може поїхати на більшому авто. Для великої родини - те що треба, щоправда, доведеться їхати пошепки, аби не часто зупинятися на заправках.

Автор: Сергій Волощенко

Фото: Владіслав Плєшаков

Технічні характеристики Mazda CX-9 Двигун Робочий об’єм 2488 см3, потужність 231 к.с. при 5000 об/хв., обертальний момент 420 Нм при 2000 об/хв. Трансмісія Повний привод, автоматична КПП на 6 швидкостей Кузов Універсал, 5 дверей, 7 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 5075/1969/1998 мм, база 2930 мм, споряджена маса 1960 кг, корисне навантаження 602 кг, об’єм багажника 230/840/1848 л, об’єм бака 74 л, кліренс 220 мм. Підвіска Передня – незалежна, задня – незалежна. Шини передні 225/55 R19 Ходові характеристики Максимальна швидкість 210 км/год. Розгін до 100 км/год за 8,6 с. Витрата пального (місто/траса/змішаний) 12,9/7,3/9,4 л/100 км. Ціна від 1 199 900 грн.

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