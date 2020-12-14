В этом проекте все завязано на брендах, связанных стилем и спортом.

Косилка Mansory GT XI посвящена кроссовкам Air Jordan XI Jubilee, вдохновением для которых, в свою очередь, стала газонокосилка.

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Ателье Mansory славится радикальными решениями в своих тюнинг-проектах. На этот раз тюнеры объединились с брендом премиальной спортивной одежды BSTN и создали уникальную газонокосилку GT XI в честь кроссовок Air Jordan XI Jubilee.

Садовый мини-трактор получил оригинальные кузовные панели, карбоновые детали ручной работы, кастомнне спортивное кресло. О технических изменениях не сообщается, хотя мы знаем, что газонокосилки могут быть невероятно быстрыми.

Вряд ли Mansory планирует ставить такой продукт, как тюнинг газонокосилок, на поток – по крайней мере о рыночных планах не сообщается. Скорее всего это единичный проект для модного бренда, который со временем может появиться на каком-то аукционе.