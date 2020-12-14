У цьому проекті усе зав'язано на брендах, пов'язаних стилем і спортом.

Косарка Mansory GT XI присвячена кросівкам Air Jordan XI Jubilee, натхненням для яких, в свою чергу, стала газонокосарка.

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Ательє Mansory славиться радикальними рішеннями у своїх тюнінг-проектах. Цього разу тюнери об’єднались з брендом преміального спортивного одягу BSTN і створили унікальну газонокосарку GT XI на честь кросівок Air Jordan XI Jubilee.



Садовий міні-тракторець отримав оригінальні кузовні панелі, карбонові деталі ручної роботи, кастомнне спортивне крісло. Про технічні зміни не повідомляється, хоча ми знаємо, що газонокосарки можуть бути неймовірно швидкими.

Навряд чи Mansory планує ставити такий продукт, як тюнінг газонокосарок, на потік – принаймні про ринкові плани не повідомляється. Швидше за все це одиничний проект для модного бренду, котрий з часом може з’явитись на якомусь аукціоні.