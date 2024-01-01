Точность сбивания "Шахедов" повысится благодаря специальному прицепу для пикапов

Первые испытания пулеметной установки на шасси прицепа показали значительно лучшие результаты поражения воздушных целей относительно такого же крупнокалиберного пулемета в кузове пикапа. Простая по конструкции прицепной базы лучше фиксируется для операционного режима.

Главное решение в том, что благодаря опорам фиксации установленная турель в операционном режиме не раскачивается от инерционной силы, которую выдает тяжелый пулемет во время стрельбы. Благодаря этому работа пулеметчика становится более прицельной.

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В отличие от пулемета в пикапе, который при стрельбе сильно расшатывается, здесь амплитуда раскачки в разы меньше. Результативность поражения воздушных целей на несколько порядков лучше.

Как уточнил редакции Авто24 один из командиров 115-й бригады Сил ТрО, это собственная разработка умельцев боевого подразделения – в бригаде несут службу немало инженеров, механиков, автослесарей. Они сделали соответствующие расчеты, нарисовали эскизные чертежи.

Учтена как нагрузка на прицеп от собственной массы, так и от смонтированной турели. Это легло в основу подбора рессор. Поэтому в транспортном режиме при передислокации или изменении огневой позиции закрепленный к фаркопу Nissan Navara прицеп не испытывает жесткой тряски, которая раскручивала бы механизм винтовых механических аутригеров и агрессивно влияла бы на разрушение сварных швов профиля конструкции.

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По чертежам инженеров бригады прицеп изготовили на одном из предприятий Житомирской области. Основное количество комплектующих теробороновцы приобрели, что-то добавили заводчане. В результате такого сотрудничества получилась замечательная прицепная установка для работы мобильной зенитной группы.

Прицеп на "жигулевских" колесах в транспортном режиме ходит без пулемета. Конструкция сделана так, что стойка турели при перевозке складывается. Готовый к работе пулемет, как и боеприпасы, перевозится в кузове пикапа.

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Ящик заводской упаковки крупнокалиберного импортного оружия здесь на дрова не выбрасывали, а используют для перевозки изделия. Это во время транспортировки надежно предохраняет пулемет от загрязнения и всевозможных внешних агрессивных факторов – дождь, снег, пыль или куски грязи.

Для развертывания зенитной установки на огневой позиции расчету в составе водителя, пулеметчика, его помощника и прожекториста нужно не более пяти минут. С приобретением опыта это время постепенно уменьшается

"Мы пока имеем одну прицепную установку к пикапу Nissan Navara. После завершения тестовых испытаний и положительных выводов экипажа мобильной группы планируем такими прицепными установками укомплектовать все наши огневые группы", – уточнил в эксклюзивном интервью Авто24 один из командиров 115-й бригады Сил ТрО.

Фото: 115 бригада ТрО