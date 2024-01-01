Точність збиття "Шахедів" підвищиться завдяки спеціальному причепу для пікапів

Перші випробування кулеметної установки на шасі причепа показали значно кращі результати ураження повітряних цілей відносно такого ж великокаліберного кулемета у кузові пікапа. Проста за конструкцією причіпна база краще фіксується для операційного режиму.

Головне рішення в тому, що завдяки опорам фіксації встановлена турель в операційному режимі не розгойдується від інерційної сили, яку видає важкий кулемет під час стрільби. Завдяки цьому робота кулеметника стає більш прицільною.

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На відміну від кулемета в пікапі, який при стрільбі добряче розхитується, тут амплітуда розгойдування в рази менша. Результативність враження повітряних цілей на кілька порядків краща.

Як уточнив редакції Авто24 один із командирів 115-ї бригади Сил ТрО, це власна розробка умільців бойового підрозділу – в бригаді несуть службу чимало інженерів, механіків, автослюсарів. Вони зробили відповідні розрахунки, намалювали ескізні креслення.

Враховано як навантаження на причіп від власної маси, так і від змонтованої турелі. Це лягло в основу підбору ресор. Отож в транспортному режимі при передислокації чи зміні вогневої позиції закріплений до фаркопа Nissan Navara причіп не зазнає жорсткої тряски, яка розкручувала б механізм гвинтових механічних аутригерів та агресивно впливала б на руйнування зварних швів профілю конструкції.

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За кресленнями інженерів бригади причіп виготовили на одному з підприємств Житомирщини. Основну кількість комплектуючих тероборонівці придбали, щось додали заводчани. В результаті такої співпраці вийшла чудова причіпна установка для роботи мобільної зенітної групи.

Причіп на "жигулівських" колесах в транспортному режимі ходить без кулемета. Конструкція зроблена так, що стійка турелі під час перевезення складається. Готовий до роботи кулемет, як і боєприпаси, перевозиться в кузові пікапа.

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Ящик заводської упаковки великокаліберної імпортної зброї тут на дрова не викидали, а використовують для перевезення виробу. Це під час транспортування надійно оберігає кулемет від забруднення та усіляких зовнішніх агресивних факторів – дощ, сніг, пилюка чи шматки багнюки.

Для розгортання зенітної установки на вогневій позиції розрахунку у складі водія, кулеметника, його помічника та прожекториста потрібно не більше п’яти хвилин. З набуттям досвіду цей час поступово зменшується.

"Ми поки маємо одну причіпну установку до пікапа Nissan Navara. Після завершення тестових випробувань та позитивних висновків екіпажу мобільної групи плануємо такими причіпними установками укомплектувати усі наші вогневі групи", – уточнив в ексклюзивному інтерв’ю Авто24 один з командирів 115-ї бригади Сил ТрО.

Фото: 115 бригада ТрО