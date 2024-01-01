Відремонтований пікап загиблого бійця автомайстер продав за 100 000 гривень

Прикрий випадок спіткав вдову, чоловік якої загинув на фронті наприкінці 2022 року. Вона замовила ремонт автомобіля Nissan з подальшою безплатною передачею машини на потреби армійців. Так планувалося, але не так сталося.

Після ремонту той пікап Nissan Navara 30-річний ремонтник продав, а гроші в сумі 100 000 гривень привласнив. За повідомленням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, місцевому жителю вже повідомили про підозру у кримінальному злочині.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2023 році до підозрюваного звернулась вдова полеглого воїна. Жінка попросила допомогти відремонтувати пікап, яким користувався на фронті покійний чоловік, та потім передати його на передову тим підрозділам ЗСУ, які мають в цьому потребу. Зловмисник погодився і забрав позашляховик в ремонт.

Вже у нинішньому році, коли автомобіль був практично відремонтований, до зловмисника звернулись військові з проханням допомогти придбати автомобіль з підвищеною прохідністю. Той шукати не став і, швидко завершивши ремонт, продав його армійцям за 100 000 гривень.

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Ремонтник свідомо пішов на злочин, оскільки знав, що переданий вдовою автомобіль Nissan завезений на територію України за пільговим розмитненням як гуманітарна допомога, продаж якого чи будь-яке відчуження за гроші заборонено. Попри таку заборону, він вирішив його продати.

Дії чоловіка кваліфікуються за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

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