Отремонтированный пикап погибшего бойца автомастер продал за 100 000 гривен

Досадный случай постиг вдову, муж которой погиб на фронте в конце 2022 года. Она заказала ремонт автомобиля Nissan с последующей бесплатной передачей машины на нужды армейцев. Так планировалось, но не так произошло.

После ремонта тот пикап Nissan Navara 30-летний ремонтник продал, а деньги в сумме 100 000 гривен присвоил. По сообщению Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, местному жителю уже сообщили о подозрении в уголовном преступлении.

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Досудебным расследованием установлено, что в 2023 году к подозреваемому обратилась вдова павшего воина. Женщина попросила помочь отремонтировать пикап, которым пользовался на фронте покойный муж, и затем передать его на передовую тем подразделениям ВСУ, которые имеют в этом потребность. Злоумышленник согласился и забрал внедорожник в ремонт.

Уже в нынешнем году, когда автомобиль был практически отремонтирован, к злоумышленнику обратились военные с просьбой помочь приобрести автомобиль повышенной проходимости. Тот искать не стал и, быстро завершив ремонт, продал его армейцам за 100 000 гривен.

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Ремонтник сознательно пошел на преступление, поскольку знал, что переданный вдовой автомобиль Nissan завезен на территорию Украины по льготной растаможке как гуманитарная помощь, продажа которого или любое отчуждение за деньги запрещено. Несмотря на такой запрет, он решил его продать.

Действия мужчины квалифицируются по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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