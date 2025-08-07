Тоннель Фрежюс получил вторую трубу: какие новации там заложены

Вторая туннельная труба Фрежюс оснащена улучшенной современной продольной системой вентиляции с потолочными вентиляторами. Там установили мощные вытяжные станции, смонтировали инновационные противопожарные системы.

Как отмечает verkehrsrundschau.de, открытие второй трубы сейчас не только актуально из-за восходящего потока транспорта, но и очень своевременное, потому что вскоре тоннель Монблан поставят на ремонт.

Это произойдет не сейчас. Проведение ремонтных работ в тоннеле Монблан начнется 1 сентября и продлится до 12 декабря 2025 года. Ожидается, что примерно 90 процентов потока коммерческого транспорта будет перенаправлено через тоннель Фрежюс.

Это не последняя остановка тоннеля Монблан, как объявили операторы. Закрытие продолжительностью от трех до четырех месяцев будет поэтапным и продлится в течение следующих 18 лет.

Фото: lastampa.it

С открытием второй трубы Фрежюс нагрузка на транспортные коридоры по этим направлениям не только уменьшится, но и станет безопаснее. Во-первых, направления движения теперь строго разделены – по одному на трубу. Это минимизирует риски лобовых столкновений.

Во-вторых, на въезде в тоннель с итальянской стороны был установлен центральный пункт управления. Вся информация, касающаяся безопасности, уже поступает сюда в режиме реального времени, что позволяет быстро реагировать в случае чрезвычайных ситуаций.

После долгих 14 лет строительства второй тоннель автомагистрали Фрежюс открыл отсчет улучшенному сообщению между двумя странами. Тоннель обеспечит высокие стандарты безопасности для основного грузового транспортного сообщения между Пьемонтом и Францией, разделяя поток транспортных средств, движущихся в обоих направлениях.

Туннельные трубы имеют обозначение G1 (Франция в направлении Италии) и G2 (Италия в направлении Франции) и при необходимости теперь есть возможность чередовать маршруты движения в случае необходимости эвакуации и спасательных мероприятий.

Здесь для автомобилей экстренной помощи сделали перекрестные соединения. Они же при необходимости будут задействованы для эвакуации людей.

Построенная вторая труба имеет пешеходные укрытия и переходы каждые 350-400 метров, из которых 18 расположены на французской стороне и 16 - на итальянской.

Фото: lastampa.it

Эти укрытия соединены с другой трубой, что позволяет быстро и безопасно эвакуироваться к неповрежденной трубе в случае аварии или пожара.

Также создано девять проездных поперечных соединений (пять на итальянской стороне, четыре на французской стороне), предназначенных исключительно для автомобилей экстренных служб, что позволяет им передвигаться между трубами.

Фото: Regione Piemonte

На всем промежутке тоннеля скорость (50 км/ч) и дистанция между транспортными средствами (не менее 25 метров, то есть скорость, разделена на два) останутся неизменными, поскольку в первом и втором тоннелях только одна полоса движения в каждом направлении: в направлении Франции по новому тоннелю, из Франции – по старому.

Напомним, вторая труба Фрежюса проходит почти идеально параллельно первой по всей длине 12,9 километра (12 895 м). Она имеет несколько меньший диаметр (восемь метров). Проект стоимостью 700 миллионов евро изначально был разработан как аварийный тоннель.