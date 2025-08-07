Тунель Фрежюс отримав другу трубу: які новації там закладено

Друга тунельна труба Фрежюс оснащена покращеною сучасною поздовжньою системою вентиляції зі стельовими вентиляторами. Там встановили потужні витяжні станції, змонтували інноваційні протипожежні системи.

Як зазначає verkehrsrundschau.de, відкриття другої труби наразі не тільки актуальне через висхідний потік транспорту, але й дуже вчасний, бо невдовзі тунель Монблан поставлять на ремонт.

Читайте також Біля в'їзду у Київ на Одеській трасі закінчують тунель та розв'язку

Це станеться не зараз. Проведення ремонтних робіт у тунелі Монблан розпочнеться 1 вересня й триватиме до 12 грудня 2025 року. Очікується, що приблизно 90 відсотків потоку комерційного транспорту буде перенаправлено через тунель Фрежюс.

Це не остання зупинка Монблан, як оголосили оператори тунелю. Закриття тривалістю від трьох до чотирьох місяців буде поетапним і триватиме упродовж наступних 18 років.

Фото: lastampa.it

З відкриттям другої труби Фрежюс навантаження на транспортні коридори за цими напрямками не тільки зменшиться, але й стане безпечнішим. По-перше, напрямки руху тепер суворо розділені – по одному на трубу. Це мінімізує ризики лобових зіткнень.

Читайте також Автомобільну дорогу замінили канатною

По-друге, на в'їзді до тунелю з італійського боку було встановлено центральний пункт керування. Вся інформація, що стосується безпеки, вже надходить сюди в режимі реального часу, що дозволяє швидко реагувати у разі надзвичайних ситуацій.

Після довгих 14 років будівництва другий тунель автомагістралі Фрежюс відкрив відлік покращеному сполученню між двома країнами. Тунель забезпечить вищі стандарти безпеки для основного вантажного транспортного сполучення між П'ємонтом та Францією, розділяючи потік транспортних засобів, що рухаються в обох напрямках.

Тунельні труби мають позначення G1 (Франція у напрямку Італії) та G2 (Італія у напрямку Франції) і при потребі тепер є можливість чергувати маршрути руху у разі необхідності евакуації та рятувальних заходів.

Тут для автомобілів екстреної допомоги зробили перехресні з'єднання. Вони ж при потребі будуть долучені для евакуації людей та транспорту.

Читайте також Італія передала Україні 45 пожежних машин

Збудована друга труба має пішохідні укриття та переходи кожні 350-400 метрів, з яких 18 розташовані на французькій стороні та 16 – на італійській.

Фото: lastampa.it

Ці укриття з'єднані з іншою трубою, що дозволяє швидко та безпечно евакуюватися до неушкодженої труби у разі аварії або пожежі.

Також створено дев'ять проїзних поперечних з'єднань (п'ять на італійській стороні, чотири на французькій стороні), призначених виключно для автомобілів екстрених служб, що дозволяє їм пересуватися між трубами.

Фото: Regione Piemonte

На всьому проміжку тунелю швидкість (50 км/год) та дистанція між транспортними засобами (не менше 25 метрів, тобто швидкість, поділена на два) залишаться незмінними, оскільки у першому та другому тунелях лише одна смуга руху в кожному напрямку: у напрямку Франції по новому тунелю, з Франції - по старому.

Нагадаємо, друга труба Фрежюса проходить майже ідеально паралельно першій по всій довжині 12,9 кілометра (12 895 м). Вона має дещо менший діаметр (вісім метрів). Проєкт вартістю 700 мільйонів євро спочатку був розроблений як аварійний тунель.