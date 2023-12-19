Такова средняя стоимость финальных торгов за Toyota CH-R на американских аукционах IAAI и Copart в США в ноябре 2023 года.

Компактный кроссовер Toyota CH-R 2018–2022 – очень неординарная модель для такого консервативного бренда, как Toyota. Этот конкурент Nissan Juke относится к классу B-SUV и создавался преимущественно для европейского рынка, хотя и в США их также очень много. А поскольку украинцы уважают Toyota, то и часто покупают их на страховых аукционах IAAI и Copart.

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Согласно статистике ресурса AutoAstat, который отслеживает результаты автомобильных аукционов в США, средняя цена торгов на Toyota CH-R 2018–2022 за последние полтора года существенно менялась.

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Если в начале и во второй половине 2022 года их брали почти за 8 тысяч долларов, то в этом году они начали дешеветь. Самая низкая средняя цена на Toyota CH-R 2018–2022 оказалась в ноябре 2023 – $6187, что на $192 меньше, чем в октябре. Таким образом, сейчас есть неплохая возможность приобрести это авто в США. Тем более, что на аукционах IAAI и Copart продаются не только битые и утопленные автомобили. Но цена сильно зависит от состояния и года выпуска.

Конечно, стоимость автомобиля существенно изменится, если его привезти в Украину. Благодаря нашему калькулятору растаможки мы узнали, что только таможенные платежи (пошлина, НДС и акциз) на это авто составят 2400 долларов США. Добавьте сюда сбор аукциона, транспортировку, ремонта и услуги посредников – получится как минимум еще 8-10 тысяч.

Однако есть одно предостережение. Если в Европе и Украине много Toyota CH-R первого поколения (2018–2022 годов выпуска) можно встретить с гибридными двигателями, то в США преимущественно продаются с 2,0-литровыми бензиновыми. С таким мотором и вариатором машина имеет посредственную динамику. Зато этот переднеприводный кроссовер неплохо управляется, поэтому рекомендован для женщин, которые чаще всего ездят в городе.

Напомним, какой будет Toyota CH-R нового поколения.