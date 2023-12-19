Така середня вартість фінальних торгів на американських аукціонах IAAI та Copart у США в листопаді 2023 року.

Компактний кросовер Toyota CH-R 2018–2022 – дуже неординарна модель для такого консервативного бренду, як Toyota. Цей конкурент Nissan Juke відноситься до класу B-SUV та створювався переважно для європейського ринку, хоча й у США їх також дуже багато. А оскільки українці поважають Toyota, то й часто купують їх на страхових аукціонах IAAI та Copart.

Також цікаво середня ціна електромобілів падає на 15 тисяч доларів щорічно

Згідно зі статистикою ресурсу AutoAstat, який відстежує результати автомобільних аукціонів у США, середня ціна торгів на Toyota CH-R 2018–2022 за останні півтора року суттєво змінювалась.

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Якщо на початку та в другій половині 2022 року їх брали майже за 8 тисяч доларів, то у цьому році вони почали дешевіти. Найнижча середня ціна на Toyota CH-R 2018–2022 виявилась у листопаді 2023 року – $6187, що на $192 менше, ніж у жовтні. Таким чином, зараз є непогана нагода придбати це авто у США. Тим більше, що на аукціонах IAAI та Copart продаються не лише биті та втоплені автомобілі.

Звичайно, вартість автомобіля суттєво зміниться, якщо його привезти в Україну. Завдяки нашому калькулятору розмитнення ми дізнались, що лише митні платежі (мито, ПДВ та акциз) на це авто становитимуть 2400 доларів США. Додайте сюди збір аукціону, транспортування, ремонту та послуги посередників – вийде як мінімум ще 8-10 тисяч.

Однак є одна засторога. Якщо в Європі та Україні багато Toyota CH-R першого покоління (2018–2022 років випуску) можна зустріти з гібридними двигунами, то у США переважно продаються з 2,0-літровими бензиновими. З таким мотором та варіатором авто має посередню динаміку. Натомість цей передньопривідний кросовер непогано керується, тому рекомендований для жінок, які найчастіше їздять у місті.

Нагадаємо, якою буде Toyota CH-R нового покоління.