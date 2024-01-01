Toyota Land Cruiser 300 получил улучшенный салон и защиту от угона

Как сообщает Carscoops, Land Cruiser 300 2026 модельного года не имеет никаких обновлений стиля по сравнению с предшественником, представленным в августе 2021 года. Вместо этого Toyota сосредоточилась на технологических усовершенствованиях, в частности в салоне.

Читайте также: Subaru и Toyota готовят новые электрические компактные внедорожники

Внедорожник получил улучшенную 12,3-дюймовую цифровую панель с возможностью настройки графики. Однако, базовая версия все еще будет предлагаться с 7-дюймовым дисплеем. Он сочетается с 8-дюймовой цифровой панелью, тогда как высшие комплектации имеют больший кластер на 12,3 дюйма.

В ответ на неудачный статус Land Cruiser как автомобиля, который чаще всего угоняют в Японии, Toyota ввела дополнительные меры против угона. Новая функция “Блокировка запуска моего автомобиля” из подключенных служб позволяет владельцам дистанционно блокировать двигатель со своих смартфонов, предотвращая угон.

Также интересно: Заряженная Toyota стоит дороже, чем Porsche 911

Все комплектации также теперь оснащены кнопкой аутентификации по отпечаткам пальцев, системой, которая проверяет, или смарт-ключ на самом деле находится вблизи автомобиля, сигнализацией с датчиком наклона и системой иммобилайзера.

Системы безопасности также претерпели изменения. Чтобы соответствовать последним правилам Японии, Land Cruiser 300 получил улучшенную функцией торможения, предотвращающей столкновение, а также регистратор событий.

Обновленный Toyota Land Cruiser 300 не получил увеличения мощности. Он до сих пор предлагается на выбор с 3,5-литровый бензиновым V6, или 3,3-литровый дизельным V6. Они оба оснащены двойным турбонаддувом и работают в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Читайте также: Toyota будет использовать старые переработанные запчасти в новых авто

Цены на обновленный Land Cruiser 300 начинаются с 5 252 500 иен (около 35 100 долларов) за базовую бензиновую комплектацию GX и достигают 8 136 800 иен ($54 400) за вариант GR Sport с дизельным двигателем. По сравнению с предыдущей моделью, цены выросли от $875 до $1020 в зависимости от комплектации. Однако, потенциальным покупателям нужно дождаться открытия заказов.