Toyota Land Cruiser 300 отримав покращений салон та захист від викрадень

Як повідомляє Carscoops, Land Cruiser 300 2026 модельного року не має жодних оновлень стилю порівняно з попередником, представленим у серпні 2021 року. Натомість Toyota зосередилася на технологічних вдосконаленнях, зокрема в салоні.

Читайте також: Subaru та Toyota готують нові електричні компактні позашляховики

Позашляховик отримав покращену 12,3-дюймову цифрову панель з можливістю налаштування графіки. Проте, базова версія все ще пропонуватиметься з 7-дюймовим дисплеєм. Він поєднується з 8-дюймовою цифровою панеллю, тоді як вищі комплектації мають більший кластер на 12,3 дюйма.

У відповідь на невдалий статус Land Cruiser як автомобіля, який найчастіше викрадають у Японії, Toyota запровадила додаткові заходи проти викрадення. Нова функція “Блокування запуску мого автомобіля” з підключених служб дозволяє власникам дистанційно блокувати двигун зі своїх смартфонів, запобігаючи викраданню.

Також цікаво: Заряджена Toyota коштує дорожче, ніж Porsche 911

Усі комплектації також тепер оснащені кнопкою автентифікації за відбитками пальців, системою, яка перевіряє, чи смарт-ключ насправді знаходиться поблизу автомобіля, сигналізацією з датчиком нахилу та системою іммобілайзера.

Системи безпеки на дорозі також зазнали змін. Щоб відповідати останнім правилам Японії, Land Cruiser 300 отримав покращену функцією гальмування, що запобігає зіткненню, а також реєстратор подій.

Оновлений Toyota Land Cruiser 300 не отримав збільшення потужності. Він досі пропонується на вибір з 3,5-літровий бензиновим V6, або 3,3-літровий дизельним V6. Вони обидва оснащені подвійним турбонаддувом й працюють в парі з 10-ступеневою автоматичною коробкою передач і системою повного приводу.

Читайте також: Toyota використовуватиме старі перероблені запчастини в нових авто

Ціни на оновлений Land Cruiser 300 починаються з 5 252 500 ієн (близько 35 100 доларів) за базову бензинову комплектацію GX і досягають 8 136 800 ієн ($54 400) за варіант GR Sport з дизельним двигуном. Порівняно з попередньою моделлю, ціни зросли від $875 до $1020 залежно від комплектації. Проте, потенційним покупцям потрібно дочекатись відкриття замовлень.