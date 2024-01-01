Укр
Ру

Toyota Land Cruiser 300 отримав покращений салон та захист від викрадень

Найбільший позашляховик Toyota зазнав першого оновлення з моменту дебюту в Японії. Основні зміни включають нову 12,3-дюймову цифрову панель приладів та покращені протиугінні засоби. Проте, покупці поки не зможуть придбати оновлену модель, адже японський автовиробник призупинив прийом замовлень, щоб виконати набрані раніше.
Toyota оновила Land Cruiser 300: що змінилось - Auto24

ФОТО: Toyota|

Toyota Land Cruiser 300

Данило Северенчук
logo25 березня, 12:00
logo0
logo0 хв

Як повідомляє Carscoops, Land Cruiser 300 2026 модельного року не має жодних оновлень стилю порівняно з попередником, представленим у серпні 2021 року. Натомість Toyota зосередилася на технологічних вдосконаленнях, зокрема в салоні.

Читайте також: Subaru та Toyota готують нові електричні компактні позашляховики

Позашляховик отримав покращену 12,3-дюймову цифрову панель з можливістю налаштування графіки. Проте, базова версія все ще пропонуватиметься з 7-дюймовим дисплеєм. Він поєднується з 8-дюймовою цифровою панеллю, тоді як вищі комплектації мають більший кластер на 12,3 дюйма.

У відповідь на невдалий статус Land Cruiser як автомобіля, який найчастіше викрадають у Японії, Toyota запровадила додаткові заходи проти викрадення. Нова функція “Блокування запуску мого автомобіля” з підключених служб дозволяє власникам дистанційно блокувати двигун зі своїх смартфонів, запобігаючи викраданню.

Також цікаво: Заряджена Toyota коштує дорожче, ніж Porsche 911

Усі комплектації також тепер оснащені кнопкою автентифікації за відбитками пальців, системою, яка перевіряє, чи смарт-ключ насправді знаходиться поблизу автомобіля, сигналізацією з датчиком нахилу та системою іммобілайзера.

Системи безпеки на дорозі також зазнали змін. Щоб відповідати останнім правилам Японії, Land Cruiser 300 отримав покращену функцією гальмування, що запобігає зіткненню, а також реєстратор подій.

Оновлений Toyota Land Cruiser 300 не отримав збільшення потужності. Він досі пропонується на вибір з 3,5-літровий бензиновим V6, або 3,3-літровий дизельним V6. Вони обидва оснащені подвійним турбонаддувом й працюють в парі з 10-ступеневою автоматичною коробкою передач і системою повного приводу.

Читайте також: Toyota використовуватиме старі перероблені запчастини в нових авто

Ціни на оновлений Land Cruiser 300 починаються з 5 252 500 ієн (близько 35 100 доларів) за базову бензинову комплектацію GX і досягають 8 136 800 ієн ($54 400) за варіант GR Sport з дизельним двигуном. Порівняно з попередньою моделлю, ціни зросли від $875 до $1020 залежно від комплектації. Проте, потенційним покупцям потрібно дочекатись відкриття замовлень.

#Автоновинка #Фото #Toyota #Новини