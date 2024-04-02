Новинка построена на платформе GA-F. Toyota впервые в истории Land Cruiser получила электрический усилитель руля и отключаемый стабилизатор поперечной устойчивости. Первыми Land Cruiser Prado 250 смогут получить покупатели, заказавшие версию First Edition.

Модель предлагается с обновленным турбодизелем объемом 2,8 литра, мощностью 204 л.с. работающий в паре с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Как сообщает Toyota, версия с мягким гибридом на 48В присоединится к ассортименту в 2025 году.

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Дизайн кузова внедорожника с прямыми линиями является классическим для линейки Land Cruiser, однако новый Prado получил два варианта оптики: стандартные комплектации имеют прямоугольные фары с тремя световыми элементами, а версия First Edition – фары округлой формы. Задние фонари сгруппированы в вертикальные блоки.

Габаритные размеры нового авто: 4925 мм в длину, 1980 мм в ширину и 1935 мм в высоту. Колесная база составляет 2850 мм. Конечно же, все версии автомобиля оборудованы полным приводом. В зависимости от комплектаций.

Land Cruiser будет иметь 18 или 20-дюймовые легкосплавные диски. Покупатели смогут выбрать любой из семи вариантов цветов. Оттенки Trail Dust и Heritage Blue сочетаются с серой крышей. Также покупателям будут доступны другие опции, такие как, например, рейлинги на крыше или подножки.

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Салон нового авто предлагает водителю и пассажирам замечательными материалами, а также новой информационно-развлекательной системой. Базовые версии будут комплектоваться с 9-дюймовой панелью приборов водителя и 8-дюймовым экраном мультимедиа. Высшая комплектация будет оснащена двумя 12,3-дюймовыми экранами и панорамной крышей.

В 2025 году Toyota представит в Европе мягкую гибридную электрическую версию Land Cruiser, которая сочетает в себе 2,8-литровый дизельный двигатель с электродвигателем-генератором, компактную литий-ионную батарею на 48 В и систему стоп-старт. Общая мощность такого силового агрегата составляет 326 л.с.

Начиная со средней комплектации, Land Cruiser Prado 250 предлагается с системой отсоединения переднего стабилизатора, которая улучшает шарнирное соединение колес при движении по бездорожью и позволяет увеличить клиренс.

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Компания Toyota объявила, что первыми автомобиль получат клиенты, которые заказали специальную версию First Edition, количество экземпляров которой ограничено 5000 единицами. Прайс на новый Land Cruiser в Европе начинается с отметки в 57 445 долларов.