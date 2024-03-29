Японский автопроизводитель поделился официальными изображениями задней части шестого поколения кроссовера. Ожидается, что новинку презентуют уже в скором времени.

Toyota в своих соц.сетях поделилась изображениями всех предыдущих поколений 4Runner и фото нового кроссовера. Однако, тизерное изображение это лишь крупный план заднего бампера и надписи "4Runner".

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Автопроизводитель не раскрыл другие подробности относительно дизайна и оснащения новинки. Так же пока не объявлено точной даты презентации, однако, поговаривают, что она состоится уже через несколько недель.

Шпионы замечали прототип кроссовера во время тестирований в Аризоне в феврале и узнали, что модель будет иметь такую же линейку двигателей, как и у нового пикапа Tacoma.

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Речь идет о 2,4-литровом четырехцилиндровом двигателе с турбонаддувом с вариантами мощности в 228 и 278 лошадиных сил в базовых версиях и 326 л.с. в варианте i-Force Max. Также закамуфлированный прототип имел подобные колеса, установленные на Toyota Tacoma TRD Off-Road.

Актуальное поколение Toyota 4Runner

Ожидается, что новинка унаследует особенности дизайна и технологий не только от пикапа Tacoma, но и нового Land Cruiser. Стоимость нового 4Runner объявят в момент старта продаж.

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В прошлом году Toyota продала 86 549 экземпляров текущего поколения 4Runner. Стоимость базовой модели составляет 40 705 долларов, а топовый вариант TRD Pro стартует с $55 170. Очевидно, что новая генерация модели будет несколько дороже актуальной, однако 4Runner должен быть дешевле Land Cruiser, стоимость которого начинается с 55 950 долларов.