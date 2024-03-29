Японський автовиробник поділився офіційними зображеннями задньої частини шостого покоління кросовера. Очікується, що новинку презентують вже незабаром.

Toyota у своїх соц.мережах поділилась зображеннями усіх попередніх поколінь 4Runner та фото нового кросовера. Проте, тизерне зображення це лише крупний план заднього бампера та напису “4Runner”.

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Автовиробник не розкрив інші подробиці щодо дизайну та оснащення новинки. Так само поки не оголошено точної дати презентації, однак, подейкують, що вона відбудеться вже за декілька тижнів.

Шпигуни помічали прототип кросовера під час тестувань в Арізоні в лютому й дізнались, що модель матиме таку ж лінійку двигунів, як і у нового пікапа Tacoma.

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Йдеться про 2,4-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом з варіантами потужності в 228 й 278 кінських сил в базових версіях та 326 к.с. у варіанті i-Force Max. Також закамуфльований прототип мав подібні колеса, що встановлено на Toyota Tacoma TRD Off-Road.

Актуальне покоління Toyota 4Runner

Очікується, що новинка успадкує особливості дизайну та технологій не лише від пікапа Tacoma, а й нового Land Cruiser. Вартість нового 4Runner оголосять в момент старту продажів.

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Торік Toyota продала 86 549 екземплярів поточного покоління 4Runner. Вартість базової моделі становить 40 705 доларів, а топовий варіант TRD Pro стартує з $55 170. Очевидно, що нова генерація моделі буде дещо дорожча за актуальну, проте 4Runner має бути дешевшим за Land Cruiser, вартість якого починається з 55 950 доларів.