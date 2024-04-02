Новинка побудована на платформі GA-F. Toyota вперше в історії Land Cruiser отримала електричний підсилювач керма та стабілізатор поперечної стійкості, що вимикається. Першими Land Cruiser Prado 250 зможуть отримати покупці, які замовили версію First Edition.

Модель пропонується з оновленим турбодизелем об’ємом 2,8 літра, потужністю 204 к.с. що працює в парі з новою восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач. Як повідомляє Toyota, версія з м’яким гібридом на 48В приєднається до асортименту в 2025 році.

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Дизайн кузова позашляховика з прямими лініями є класичним для лінійки Land Cruiser, проте новий Prado отримав два варіанти оптики: стандартні комплектації мають прямокутні фари з трьома світловими елементами, а версія First Edition – фари округлої форми. Задні ліхтарі згруповано у вертикальні блоки.

Габаритні розміри нового авто: 4925 мм у довжину, 1980 мм у ширину й 1935 мм у висоту. Колісна база становить 2850 мм. Звичайно ж, усі версії автомобіля обладнано повним приводом. Залежно від комплектацій.

Land Cruiser матиме 18 або 20-дюймові легкосплавні диски. Покупці зможуть обрати будь-який з семи варіантів кольорів. Відтінки Trail Dust і Heritage Blue поєднуються з сірим дахом. Також покупцям будуть доступні інші опції, такі як, наприклад, рейлінги на даху чи підніжки.

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Салон нового авто пропонує водієві та пасажирам чудовими матеріалами, а також новою інформаційно-розважальною системою. Базові версії будуть комплектуватись з 9-дюймовою панеллю приладів водія та 8-дюймовим екраном мультимедіа. Вища комплектація буде оснащена двома 12,3-дюймовими екранами та панорамним дахом.

У 2025 році Toyota представить в Європі м’яку гібридну електричну версію Land Cruiser, яка поєднує в собі 2,8-літровий дизельний двигун з електродвигуном-генератором, компактну літій-іонну батарею на 48 В і систему стоп-старт. Загальна потужність такого силового агрегата становить 326 к.с.

Починаючи з середньої комплектації, Land Cruiser Prado 250 пропонується з системою від’єднання переднього стабілізатора, яка покращує шарнірне з’єднання коліс під час руху по бездоріжжю й дозволяє збільшити кліренс.

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Компанія Toyota оголосила, що першими автомобіль отримають клієнти, які замовили спеціальну версію First Edition, кількість екземплярів якої обмежено 5000 одиницями. Прайс на новий Land Cruiser в Європі починається з відмітки в 57 445 доларів.