Японский автопроизводитель должен сократить свое отставание от других автопроизводителей в сфере производства электромобилей. Именно поэтому компания намерена электрифицировать второй по популярности кроссовер бренда в США.

Toyota и Lexus продали более 565 000 автомобилей в США за первый квартал 2024 года, из них только 3500 – электромобили, что составляет 0,6% от общего количества. В то же время другие производители уже достигли двузначных показателей.

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Несмотря на это, компания все еще придерживается своей стратегии и делает наибольшую ставку на гибриды, плагин-гибриды (PHEV), и автомобили с водородными силовыми установками (FCEV).

Однако, ранее Toyota сообщала, что инженеры работают над разработкой нового типа аккумуляторов, что обеспечат более долгий ресурс и больший запас хода. Также эти батареи должны в значительной степени удешевить производство, что приведет к уменьшению цены за электромобиль.

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Дэвид Крист, генеральный директор подразделения Toyota USA, сообщил, что компания "всегда будет предана созданию электромобилей" и анонсировал, что вскоре Toyota представит электрический Highlander. Он также добавил, что Toyota расширит линейку PHEV.

Концепция электрического пикапа от Toyota

Интересно, что в прошлом году японский автопроизводитель объявил о намерении создать трехрядный электро кроссовер, который будет собираться на заводе в Джорджтауне, США.

Впоследствии Toyota инвестировала в это предприятие более 1,3 миллиарда долларов. Журналисты CarBuzz сообщают, что на этом заводе будет собираться электрическая версия Highlander. К тому же в линейке Lexus также появится подобный автомобиль под названием TZ.

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Поговаривают, что после запуска электрического Toyota Highlander, компания также может представить электрический пикап на базе Tundra и электрический аналог модели Tacoma. По слухам, разработка электро пикапа уже ведется и новая модель будет прямым конкурентом Ford Lightning, Rivian R1T и Tesla Cybertruck