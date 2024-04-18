Японський автовиробник має скоротити своє відставання від інших автовиробників в сфері виробництва електромобілів. Саме тому компанія має намір електрифікувати другий за популярністю кросовер бренду в США.

Toyota та Lexus продали понад 565 000 автомобілів у США за перший квартал 2024 року, з них лише 3500 – електромобілі, що становить 0,6% від загальної кількості. Водночас інші виробники вже досягнули двозначних показників.

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Попри це, компанія все ще дотримується своєї стратегії й робить найбільшу ставку на гібриди, плагін-гібриди (PHEV), та автомобілі з водневими силовими установками (FCEV).

Однак, раніше Toyota повідомляла, що інженери працюють над розробкою нового типу акумуляторів, що забезпечать довший ресурс та більший запас ходу. Також ці батареї мають значною мірою здешевити виробництво, що призведе до зменшення ціни за електромобіль.

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Девід Кріст, генеральний директор підрозділу Toyota USA, повідомив, що компанія “завжди буде віддана створенню електромобілів” та анонсував, що незабаром Toyota презентує електричний Highlander. Він також додав, що Toyota розширить лінійку PHEV.

Концепція електричного пікапа від Toyota

Цікаво, що торік японський автовиробник оголосив про намір створити трирядний електрокросовер, який збиратиметься на заводі в Джорджтауні, США.

Згодом Toyota інвестувала в це підприємство понад 1,3 мільярда доларів. Журналісти CarBuzz повідомляють, що на цьому заводі збиратиметься електрична версія Highlander. До того ж в лінійці Lexus також з’явиться подібний автомобіль під назвою TZ.

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Подейкують, що після запуску електричного Toyota Highlander, компанія також може презентувати електричний пікап на базі Tundra й електричний аналог моделі Tacoma. За чутками, розробка електропікапа вже ведеться й нова модель буде прямим конкурентом Ford Lightning, Rivian R1T і Tesla Cybertruck