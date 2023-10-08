Студия дизайна CALTY Vault, которую компания Toyota открыла в 1973 году на западном побережье США для разработки и продвижения своей техники на американском побережье, по случаю 50-летия основания открыла свои архивы с некоторыми проектами, так и не увидевшими свет…

Американский форпост глобальной дизайнерской сети Toyota имеет в зачете много наработок, начиная от Toyota Celica 1978 до Toyota Tacoma 2024 и серийных автомобилей между ними. Однако еще больше концептов осталось на эскизных рисунках, в масштабных моделях и полноразмерных макетах из дерева и пластилина.

Toyota открыла хранилище и продемонстрировала только часть работы команды дизайнеров. Среди творений есть несколько уникальных концептов, ранее вообще не демонстрировавшихся публике.

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Смело, стильно и практично

В 80-е годы дизайнеры Toyota обратили внимание на спортивную тематику. Так появился спортивный автомобиль с центральным расположением двигателя и дверью в форме ножниц, получивший название MX-1. А еще через несколько лет был создан MX-2, изготовленный из пластика, армированного стекловолокном, и дверей типа "крыло чайки". Его поворотный руль можно было настроить для левого или правого управления.

Toyota MX-1 белого и MX-2 красного цвета. Фото: Toyota

Студия внесла значительный вклад в серию автомобилей Tacoma 1995 года, Prius 1997 года и Avalon 2000 года. Окончательный дизайн четвертого поколения Supra модельерам этого ателье не принадлежит, но они внесли в него значительный вклад. Их видение модели было поменьше в стиле GT, но несколько их интересных идей сделали его серийным транспортным средством.

К 2004 году Toyota стремилась расширить свое местное производство и увеличила CALTY, открывшую новую студию в Анн-Арборе, штат Мичиган. Ее модельеры совершили революцию в местном производстве, что привело к созданию для Северной Америки таких машин как Tundra, Tacoma, Avalon и Sienna (Тундра, Такома, Авалон и Сиенна).

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В 2010-х годах студия создала ряд дизайнов, которые должны помочь Toyota вырваться из сетей консерватизма и лишить ее статуса скучных автомобилей. Здесь создали концепты Fun-Vii 2012 года, Lexus LF-LC 2012 года, ставший Lexus LC500 2018 года, а в 2014 году придумали концепт FT-1, впоследствии ставший Supra 2020 года.

Отдельные элементы ДНК прослеживаются в реальных моделях Toyota, а некоторые разработки просто опередили время и к ним дизайнеры еще не раз вернутся. Фото: Toyota

Студия продолжает расширять пределы возможного, создавая новейшие концепты, такие как Scion NYC, заставляющие его пассажиров почти стоять, а не сидеть. Модельеры уже выросли из "коротких шансов" и взялись за разработку транспорта для езды на других планетах.

К путешествиям по Луне Toyota готова

Сегодняшний день знаменует собой путеводитель в будущее с неожиданным открытием концептуального автомобиля Toyota Baby Lunar Cruiser (BLC). Создан для преодоления сложного рельефа местности на Земле и за ее пределами (смотри видео внизу ). BLC воплощает в себе уникальное сочетание адаптивной технологии и традиционного дизайна оригинального FJ40 Land Cruiser.

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BLC в длинном ряду концептов побуждает к размышлению, о котором мечтала команда дизайнеров CALTY. Некоторые из этих концептов, таких как раннее предложение FJ40 и концепция спортивного автомобиля MX-2, никогда не проходили мимо стен дизайнерской студии, но сегодня ими впервые поделились.

Здесь рисуют на бумаге, высчитывают пропорции на компьютере, вытесывают из деревянных досок, лепят из пластилина и шлифуют стеклышками – в руках дизайнеров и в их видении новые концепты, которые впоследствии станут моделями. Фото: Toyota

"Поскольку мы продолжаем наше путешествие от автомобильной эры к эре мобильности, я чувствую, что могу сказать с уверенностью одну вещь: CALTY будет там на передовой", – говорит главный брендинговый директор и руководитель отдела дизайна Toyota Motor Corporation Саймон Хамфрис.

Автопром не стоит на месте, активно развивается и Toyota, как признанный законодатель мировой автомоды, активно двигается в сторону электрифицированного будущего. Здесь CALTY уже имеет в зачете отличные инновационные автомобили, среди которых Lexus Electrified Sport 2021 года и новейшие производственные Land Cruiser 2024 года и Tacoma 2024 года. Новички демонстрируют стремление бренда двигаться вперед, охватывать новые технологии, не забывая о богатом наследии ДНК.