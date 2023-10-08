Студія дизайну CALTY Vault, яку компанія Toyota відкрила у 1973 році на західному узбережжі США для розробки та просування своєї техніки на американському узбережжі, з нагоди 50-річчя заснування відкрила свої архіви з деякими проєктами, які так і не побачили світ…

Американський форпост глобальної дизайнерської мережі Toyota має у заліку багато напрацювань, починаючи від Toyota Celica 1978 року до Toyota Tacoma 2024 року та серійних автомобілів між ними. Однак ще більше концептів лишилося на ескізних малюнках, в масштабних моделях та повнорозмірних макетах з дерева і пластиліну.

Toyota відкрила сховище й продемонструвала лише частину роботи команди дизайнерів. Серед творінь є декілька унікальних концептів, які раніше взагалі не демонструвалися публіці.

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Сміливо, стильно і практично

У 80-х роках дизайнери Toyota звернули увагу на спортивну тематику. Так з’явився спортивний автомобіль із центральним розташуванням двигуна та дверима у формі ножиць, що отримав назву MX-1. А ще через кілька років був створений MX-2, який виготовили із пластику, армованого скловолокном, та дверцятами типу "крило чайки". Його поворотне кермо можна було налаштувати для лівого чи правого керування.

Toyota MX-1 білого кольору та MX-2 червоного кольору. Фото: Toyota

Студія зробила значний внесок у серію автомобілів Tacoma 1995 року, Prius 1997 року та Avalon 2000 року. Остаточний дизайн четвертого покоління Supra модельєрам цього ательє не належить, але вони зробили у нього значний внесок. Їх бачення моделі було трохи меншим у стилі GT, але кілька їх цікавих ідей зробили його серійним транспортним засобом.

До 2004 року Toyota прагнула розширити своє місцеве виробництво та розширила CALTY, яка відкрила нову студію в Анн-Арборі, штат Мічіган. Її модельєри зробили революцію в місцевому виробництві, що призвело до створення для Північної Америки таких машин як Tundra, Tacoma, Avalon і Sienna (Тундра, Такома, Авалон і Сієнна).

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У 2010-х роках студія створила низку дизайнів, які мали допомогти Toyota вирватися з тенет консерватизму й позбавити її статусу нудних автомобілів. Тут створили концепти Fun-Vii 2012 року, Lexus LF-LC 2012 року, який став Lexus LC500 2018 року, а у 2014 році придумали концепт FT-1, який згодом став Supra 2020 року.

Окремі елементи ДНК прослідковуються в реальних моделях Toyota, а деякі напрацювання просто випередили час і до них дизайнери ще не раз повернуться. Фото: Toyota

Студія продовжує розширювати межі можливого, створюючи новітні концепти, такі як Scion NYC, що змушує його пасажирів майже стояти, а не сидіти. Модельєри вже виросли з "коротких шанців" і вже взялися за розробку транспорту для їзди на інших планетах.

До подорожей по Місяцю Toyota готова

Сьогоднішній день знаменує собою путівник у майбутнє з несподіваним відкриттям концептуального автомобіля Toyota Baby Lunar Cruiser (BLC). Створений для подолання складного рельєфу місцевості на Землі та за її межами (дивись відео внизу), BLC втілює в собі унікальне поєднання адаптивної технології та традиційного дизайну оригінального FJ40 Land Cruiser.

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BLC у довгій низці концептів спонукає до роздумів, про які мріяла команда дизайнерів CALTY. Деякі з цих концептів, як-от рання пропозиція FJ40 і концепція спортивного автомобіля MX-2, ніколи не проходили повз стіни дизайнерської студії, але сьогодні ними вперше поділилися.

Тут малюють на папері, вираховують пропорції на комп'ютері, витесують з дерев'яних дощок, ліплять з пластиліну та шліфують скельцями – в руках дизайнерів і в їх баченні нові концепти, що згодом стануть моделями. Фото: Toyota

«Оскільки ми продовжуємо нашу подорож від автомобільної ери до ери мобільності, я відчуваю, що можу сказати з упевненістю одну річ: CALTY буде там на передовій», – говорить головний брендинговий директор і керівник відділу дизайну Toyota Motor Corporation Саймон Хамфріс.

Автопром не стоїть на місці, активно розвивається і Toyota, як визнаний законодавець світової автомоди, активно рухається у бік електрифікованого майбутнього. Тут CALTY вже має у заліку чудові інноваційні автомобілі, з-поміж яких Lexus Electrified Sport 2021 року та найновіші виробничі Land Cruiser 2024 року та Tacoma 2024 року. Новачки демонструють прагнення бренду рухатися вперед, охоплювати нові технології, не забуваючи про багату спадщину ДНК.