Кросс-универсал Venza и минивэн Sienna в украинской дилерской сети официально не представлены, не планируют их поставлять и после обновления.

Обе новинки Toyota посвящены юбилею популярного гибрида в мире – хэтчбека Prius, а потому имеют бензо-электрические силовые установки.

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Производитель рассматривает возможность вывести новое поколение Venza на международный рынок, однако пока что представил кроссовер только для рынка США. Фактически, новинка является вариацией нового Toyota Harrier, предназначенного только для внутреннего рынка Японии.

Фото: 2021 Toyota Venza / Toyota

Toyota Venza 2021 построена на одной из вариаций модульной платформы TNGA. Новая Venza оказалась чуть больше RAV4 – 4740 мм против 4600 мм, при аналогичной колесной базе в 2690 мм. Автомобилю выделили безальтернативную гибридную силовую установку, состоящую из 2,5-литрового атмосферника и трех электромоторов. Вместе они производят 222 л.с. мощности, расход топлива в смешанном цикле не превышает 6 литров.

По уровню оснащения Venza опережает даже популярный RAV4. Среди прочего, покупатели смогут заказать панорамную крышу с электрохромным стеклом, акустическую систему JBL на 1200 Вт, 12,3-дюймовый монитор на центральной консоли и 10-дюймовый проекционный дисплей, климат-контроль от Lexus и др.

Старт продаж нового поколения Venza в США назначен на лето этого года. Цены не названы, однако можно предположить, что новинка расположится в ценовой иерархии между RAV4 и Highlander, то есть, будет стоить около 45 тысяч долларов.

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Второй дебютант Toyota – минивэн Sienna нового поколения. Как и Venza, он получил безальтернативную силовую установку: гибридную. Если "Венца" имеет хоть какие-то шансы попасть к дилерам за пределами США, то у "Сиенны" таких перспектив нет – четвертая генерация минивэна адресована исключительно американцам.

Во многом новый минивэн унифицированный с кроссовером Toyota Highlander. Точные размеры машины пока не раскрыли, но пообещали, что салон стал более просторным.

Фото: 2021 Toyota Sienna / Toyota

Sienna оснащена четырехцилиндровым атмосферником 2.5 с отдачей в 189 л.с., приводящий в движение передние колеса. В паре с ним работает электромотор с приводом на задние колеса, с которым производительность минивэна возрастает до 246 л.с.

Гибридная система имеет четыре режима работы: чисто электрический EV, экономический Eco с ограниченной производительностью, Normal и Sport с максимальной производительностью. В комбинированном режиме движения минивэн расходует в среднем 7,1 л/100 км.

Минивэн нового поколения будет предлагаться с семиместным или восьмиместный салоном. Уже в базовом оснащении Sienna предложит девятидюймовый сенсорный экран мультимедийной системы с поддержкой интерфейсов Android Auto, Apple CarPlay и Amazon Alexa, дисплей бортового компьютера диагональю семь дюймов, а также комплекс электронных систем безопасности Toyota Safety Sense 2.0. Дорогому выполнению минивэна предназначены 20-дюймовые колеса, вместо стандартных 18-дюймовых, в список опций также включены камеры кругового обзора, проекционный дисплей и даже холодильник.

Ожидается, что к американским дилерам новинка доберется в конце нынешнего года с первоначальным ценником не выше 35 тысяч долларов.

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