Крос-універсал Venza та мінівен Sienna в українській дилерській мережі офіційно не представлені, не планують їх поставляти і після оновлення.

Обидві новинки Toyota присвячені ювілею найпопулярнішого гібрида у світі – хетчбека Prius, а тому мають бензо-електричні силові установки.

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Виробник розглядає можливість вивести нове покоління Venza на міжнародний ринок, однак поки що представив кросовер тільки для ринку США. Фактично, новинка є варіацією нового Toyota Harrier, призначеного тільки для внутрішнього ринку Японії.

Фото: 2021 Toyota Venza / Toyota

Toyota Venza 2021 побудована на одній з варіацій модульної платформи TNGA. Нова Venza виявилась трохи більшою за RAV4 – 4740 мм проти 4600 мм, при аналогічній колісній базі в 2690 мм. Автомобілю виділили безальтернативну гібридну силову установку, що складається з 2,5-літрового атмосферника і трьох електромоторів. Разом вони продукують 222 к.с. потужності, споживання пального у змішаному ціклі не перевищує 6 літрів.

За рівнем оснащення Venza випереджає навіть популярний RAV4. Серед іншого, покупці зможуть замовити панорамний дах з електрохромним склом, акустичну систему JBL на 1200 Вт, 12,3-дюймовий монітор на центральній консолі і 10-дюймовий проекційний дисплей, клімат-контроль від Lexus тощо.



Старт продажів нового покоління Venza у США призначений на літо цього року. Ціни не названі, однак можна припустити, що новинка розташується у ціновій ієрархії між RAV4 та Highlander, тобто, коштуватиме близько 45 тисяч доларів.

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Другий дебютант Toyota – мінівен Sienna нового покоління. Як і Venza, він отримав безальтернативну силову установку: гібридну. Якщо “Венца” має хоч якісь шанси потрапити до дилерів за межами США, то у “Сієнни” таких перспектив немає – четверта генерація мінівена адресована виключно американцям.

Багато в чому новий мінівен уніфікований з кросовером Toyota Highlander. Точні розміри машини поки не розкрили, але пообіцяли, що салон став просторішим.

Фото: 2021 Toyota Sienna / Toyota

Sienna оснащена чотирициліндровим атмосферником 2.5 з віддачею у 189 к.с., що приводить у рух передні колеса. В парі з ним працює електромотор з приводом на задні колеса, з яким продуктивність мінівена зростає до 246 к.с.

Гібридна система має чотири режими роботи: чисто електричний EV, економічний Eco з обмеженою продуктивністю, Normal та Sport з максимальною продуктивністю. У комбінованому режимі руху мінівен витрачає в середньому 7,1 л/100 км.

Мінівен новогопокоління пропонуватиметься з семимісним або ж восьмимісним салоном. Вже у базовому оснащенні Sienna запропонує дев'ятидюймовий сенсорний екран мультимедійної системи з підтримкою інтерфейсів Android Auto, Apple CarPlay і Amazon Alexa, дисплей бортового комп'ютера діагоналлю сім дюймів, а також комплекс електронних систем безпеки Toyota Safety Sense 2.0. Найдорожчому виконанню мінівена призначені 20-дюймові колеса, замість стандартних 18-дюймових, у список опцій також включені камери кругового огляду, проекційний дисплей і навіть холодильник.



Очікується, що до американських дилерів новинка дістанеться наприкінці нинішнього року із початковим цінником не вище 35 тисяч доларів.

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