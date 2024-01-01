Трактор с модульным лазером прополки заменил сотню женщин с сапками

Это пока единственная система лазерной прополки сельхозкультур с концепцией безопасности, сертифицированной CE от Dekra. Технология запатентована в разных странах. Теперь, как сообщает futurefarming.com, на ее приобретение уже можно делать заказы.

Установленная на тракторе система Escarda использует управляемые искусственным интеллектом камеры. Они, идентифицируют сорняки для точного их удаления с помощью лазерной технологии.

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По габаритам и массе лазерный бокс компактный, весит 400 кг и может быть установлен на трактор мощностью 60 л.с. Система является модульной, что позволяет использовать до восьми лазерных боксов рядом общей шириной полосы обработки 2,3 м.

Модульная 5-рядная лазерная система прополки томатов Escarda. Фото: Escarda Technologies

Впервые концепция этой системы продемонстрирована в конце 2023 года. Тогда Escarda Technologies представила лазерную прополку способную идентифицировать и уничтожать сорняки размером от 3 мм. К производству таких модулей производитель обещал приступить в 2025 году.

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Прогноз оправдался. Компания подтвердила получение сертификата CE и после недавнего одобрения системы безопасности немецкого испытательного института Dekra приступила к коммерциализации технологии в Европе.

В основу инновации положено взаимодействие камер, искусственного интеллекта и лазера. Камера непрерывно фотографирует поле, а изображения анализируются системой ИИ в реальном времени. Когда программное обеспечение обнаруживает сорняк, оно активирует лазер, который уничтожает растение с корнем.

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На испытаниях по уходу за овощными культурами результативность превысила ожидания – после прохождения трактора с таким модулем морковь, сахарная свекла и томаты полностью избавились от сорняков.

Графическая схема выявления и выжигания сорняков по лазерной технологии. Фото: Escarda Technologies

В перспективе разрабатывается программное обеспечение для адаптации системы под лазерную прополку лука, чеснока, клубники.

По данным компании, крупнейший производитель томатов в Калифорнии (США) Morningstar Inc. уже успешно запустил пилотный проект с использованием этой системы (см. видео внизу).