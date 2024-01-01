Трактор з лазером самостійно знищує бур'яни: відео

Це допоки єдина система лазерного прополювання сільгоспкультур з концепцією безпеки, сертифікованою CE від Dekra. Технологія запатентована у різних країнах. Тепер, як повідомляє futurefarming.com, на неї вже можна робити замовлення.

Встановлена на тракторі система Escarda використовує керовані штучним інтелектом камери. Вони ідентифікують бур’яни для точного їх видалення за допомогою лазерної технології.

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За габаритами та масою лазерний бокс компактний, важить 400 кг і може бути встановлений на трактор потужністю 60 к. с. Система є модульною, що дозволяє використовувати до восьми лазерних боксів поруч загальною шириною смуги обробки 2,3 м.

Модульна 5-рядна лазерна система прополювання томатів Escarda. Фото: Escarda Technologies

Вперше концепцію цієї системи продемонстровано наприкінці 2023 року. Тоді Escarda Technologies представила лазерне прополювання, здатне ідентифікувати та знищувати бур’яни розміром від 3 мм. До виробництва таких модулів виробник обіцяв приступити у 2025 році.

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Прогноз справдився. Компанія підтвердила отримання сертифіката CE і після недавнього схвалення системи безпеки німецького випробувального інституту Dekra взялася до комерціалізації технології в Європі.

В основу інновації покладено взаємодію камер, штучного інтелекту та лазера. Камера безперервно фотографує поле, а зображення аналізуються системою ШІ в реальному часі. Коли програмне забезпечення виявляє бур’ян, воно активує лазер, який знищує рослину з коренем.

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На випробуваннях в ході догляду за овочевими культурами результативність перевищила очікування – після проходження трактора с таким модулем морква, цукровий буряк і томати повністю позбулися бур’янів.

Графічна схема виявлення та випалювання бур'янів за лазерною технологією. Фото: Escarda Technologies

У перспективі розробляється програмне забезпечення для адаптації системи під лазерне прополювання цибулі, часнику, полуниці.

За даними компанії, найбільший виробник томатів у Каліфорнії (США) Morningstar Inc. уже успішно запустив пілотний проєкт із використанням цієї системи (див. відео внизу).