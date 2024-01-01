Транспорт для армии у волонтеров не задерживается

В отличие от родственных организаций и волонтерских движений, здесь взяли за правило передавать транспортные средства в дар по одной-две единицы, а не накапливать и вручать их большим пакетом.

Такая практика оправдана. Вот и вчера, 26 ноября, очередной пикап Mitsubishi L200 отправился служить в 501-й отдельный батальон морской пехоты. Об этих и других событиях ноября говорится на странице БФ "Твой шаг".

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Как отмечают морпехи, этот "железный зверь теперь будет помогать выполнять боевые задачи, быстро перемещаться на сложных участках и доставлять все необходимое прямо на передовую".

А позавчера для 92-й Отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко "Твой шаг" передал новенькие автомобильные ремонтные мастерские на базе грузовиков.

Фото: БФ "Твой шаг"

Мастерские получил ремонтно-восстановительный батальон бригады "для выполнения задач по назначению". Кубообразный кузов каждой машины контейнерного типа укомплектован современным оборудованием под завязку.

Практически армейцы получили полноценную автомастерскую, что мало чем отличается от стационарной. Разве что размерами и возможностью проводить ремонт техники в полевых условиях.

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И так чуть ли не каждый день. Палитра поставок самая разнообразная. Механики 63-й отдельной механизированной бригады запросили набор инструментов и оборудования для шиномонтажных работ как среднеразмерных и тяжелых грузовиков, так и машин легкоразмерной группы – пикапов, джипов, мототехники.

Эту заявку Благотворительный фонд выполнил чуть ли не сразу. И это понятно: на передовой каждый исправный автомобиль – это скорость, мобильность и уверенность в выполнении боевых задач.

Фото: БФ "Твой шаг"

Благодаря новому оборудованию военные смогут оперативно обслуживать транспорт, даже в сложных условиях, обеспечивая его непрерывную работу.

Вообще авторемонтная тематика в деятельности БФ "Твой шаг" чуть ли не приоритетная. Обычно волонтеры передают армейцам мощные авторемонтные мастерские на двухосных шасси грузовиков DAF и малогабаритные на базе пикапов различных брендов.

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Скажем, легендарная 3-я отдельная штурмовая бригада пополнила свой автопарк мобильной мастерской в контейнере WorkShop Locker на базе шасси DAF. Механики ее уже назвали настоящим техническим хабом для операций в полевых условиях.

Впрочем, отправленная на службу в Национальную академию сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного мобильная ремонтная мастерская на шасси Ford F-350, не уступает возможностями мобильному комплексу на грузовике.

Фото: БФ "Твой шаг"

Конечно, номенклатура оборудования на "Форде" немного меньше, танковый мотор ее экипаж ремонтников менять не возьмется, но для бронетранспортера или даже тяжелого грузовика специалисты сервис проведут, колеса поменяют, что-то где-то подварят, заменят и вернут в строй.

Не исключено, что до конца ноября, в войска от БФ "Твой шаг" отправится еще не один автомобиль, спрос на которые у армейцев большой.