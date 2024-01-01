Транспорт для війська у волонтерів не затримується

На відміну від споріднених організацій та волонтерських рухів, тут взяли за правило передавати транспортні засоби у дарунок по одній-дві одиниці, а не накопичувати й вручати їх великим пакетом.

Така практика також виправдана. Ось і вчора, 26 листопада, черговий пікап Mitsubishi L200 відправився служити в 501-й окремий батальйон морської піхоти. Про ці та інші події листопада йдеться на сторінці БФ "Твій крок".

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Як зазначають морпіхи, цей "залізний "звір тепер допомагатиме виконувати бойові завдання, швидко переміщуватись на складних ділянках та доставляти все необхідне прямо на передову".

А позавчора для 92-ї Окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка "Твій крок" передав новенькі автомобільні ремонтні майстерні на базі вантажівок.

Фото: БФ "Твій крок"

Майстерні отримав ремонтно-відновлювальний батальйон бригади "для виконання завдань за призначенням". Кубоподібний кузов машини контейнерного типу укомплектований сучасним обладнанням під зав’язку.

Практично армійці отримали повноцінну автомайтерню, що мало чим відрізняється від стаціонарної. Хіба що розмірами та можливістю проводити ремонт техніки в польових умовах.

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І так мало не щодня. Палітра постач найрізноманітніша. Механіки 63-ої окремої механізованої бригади запросили набір інструментів та обладнання для шиномонтажних роботи як середньорозмірних та важких вантажівок, так і машин легкорозмірної групи – пікапів, джипів, мототехніки.

Цю заявку Благодійний фонд виконав мало не відразу. І це зрозуміло: на передовій кожен справний автомобіль – це швидкість, мобільність і впевненість у виконанні бойових завдань.

Фото: БФ "Твій крок"

Завдяки новому обладнанню військові зможуть оперативно обслуговувати транспорт, навіть у складних умовах, забезпечуючи його безперервну роботу.

Взагалі авторемонтна тематика у діяльності БФ "Твій крок" мало не пріоритетна. Зазвичай волонтери передають армійцям потужні авторемонтні майстерні на двовісних шасі вантажівок DAF та малогабартитні на базі пікапів різних брендів.

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Скажімо, легендарна 3-тя окрема штурмова бригада поповнила свій автопарк мобільною майстернею в контейнері WorkShop Locker на базі шасі DAF. Механіки її вже назвали справжнім технічним хабом для операцій в польових умовах.

Втім, відправлена на службу в Національну академію сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного мобільна ремонтна майстерня на шасі Ford F-350, не поступається можливостями мобільному комплексі на вантажівці.

Фото: БФ "Твій крок"

Звісно, номенклатура обладнання на "Форді" трохи менша, танковий мотор її екіпаж ремонтників міняти не візьметься, але для бронетранспортера чи навіть важкої вантажівки спеціалісти сервіс проведуть, колеса поміняють, щось десь підварять, замінять і повернуть у стрій.

Не виключено, що до кінця листопада, у війська від БФ "Твій крок" відправиться ще не один автомобіль, попит на які в армійців великий.