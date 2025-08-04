Транспортные коридоры "Путей солидарности" временными не будут

В мае 2022 года Еврокомиссия начала план действий “Путей солидарности”, чем создала альтернативные логистические маршруты железнодорожным, автомобильным и внутренним водным транспортом, известных как “Пути солидарности”.

Как пишет transport-online.nl со ссылкой на commission.europa.eu и другие статистические источники, коридоры были созданы для обхода блокады черноморских портов. На сегодня по этим маршрутам идет около 80 процентов украинского импорта, тогда как через Черное море – только 20 процентов.

Читайте также Транспортный безвиз с ЕС продлен до конца 2025 года

По данным Еврокомиссии, с момента создания таких коридоров из Украины было экспортировано более 189 млн тонн товаров. Обратное направление также суммировано по грузам. С мая 2022 года около 81 миллиона тонн товаров было доставлено в Украину этими "путями".

Что касается несельскохозяйственных экспортных продуктов, таких как руды и сталь, то их доля выросла до 60 процентов через "Пути солидарности".

Иллюстрация: сайт commission.europa.eu

Транспортировка сельскохозяйственной продукции через Черное море остается господствующей: из более 201 миллиона тонн зерновых и масличных культур, экспортируемых с мая 2022 года, 60 процентов пошло через Черное море, а 40 процентов – через "пути".

Читайте также Евросоюз продлил Украине "транспортный безвиз"

В июне 2025 года через Черноморский альтернативный коридор было отгружено 2,7 млн тонн агропродукции, который Украина запустила по собственной инициативе в августе 2023 года.

Общая картина торговли через "Пути солидарности":

189 млн тонн экспортировано, из них 93 млн тонн – сельскохозяйственная продукция (в том числе 87 млн тонн зерновых и масличных культур);

96 млн тонн промышленного экспорта, включая железную руду и сталь;

81 миллион тонн импортировано, включая топливо, транспортные средства, удобрения, гуманитарные и военные товары.

Суммарная стоимость торговли с мая 2022 года впечатляет. По приблизительным подсчетам сумма достигает почти 225 миллиардов евро, из которых 64 миллиарда евро экспорта и 161 миллиард евро импорта.

Читайте также Полковник ВСУ не заказывал грузовик, который благотворительный фонд завозил в Украину

Озвучивая статистику, Европейская комиссия отмечает, что "Пути солидарности" задуманы не только как временное решение, но и закладывают основу для устойчивого сообщения между Украиной и ЕС. В настоящее время и в будущем это "предусматривает сотрудничество с правительствами, логистическими компаниями и пограничными органами для устранения узких мест, ускорения пограничных процедур и инвестирования в инфраструктуру и логистический потенциал".