Транспортні коридори "Шляхів солідарності" тимчасовими не будуть

У травні 2022 року Єврокомісія започаткувала план дій "Шляхів солідарності", чим створила альтернативні логістичні маршрути залізничним, автомобільним та внутрішнім водним транспортом, відомих як "Шляхи солідарності".

Як пише transport-online.nl з посиланням на commission.europa.eu та інші статистичні джерела, коридори були створені для обходу блокади чорноморських портів. На сьогодні цими маршрутами йде близько 80 відсотків українського імпорту, тоді як через Чорне море – лише 20 відсотків.

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За даними Єврокомісії, з моменту створення таких коридорів з України було експортовано понад 189 млн тонн товарів. Зворотний напрямок також підсумовано за вантажами. З травня 2022 року близько 81 мільйона тонн товарів було доставлено в Україну цими "шляхами".

Що стосується несільськогосподарських експортних продуктів, таких як руди та сталь, то їх частка зросла до 60 відсотків через "Шляхи солідарності".

Ілюстрація: сайт commission.europa.eu

Транспортування сільськогосподарської продукції через Чорне море залишається панівним: з понад 201 мільйона тонн зернових та олійних культур, експортованих з травня 2022 року, 60 відсотків пішло через Чорне море, а 40 відсотків – через "шляхи".

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У червні 2025 року через Чорноморський альтернативний коридор було відвантажено 2,7 млн тонн агропродукції, який Україна запустила за власною ініціативою у серпні 2023 року.

Загальна картина торгівлі через "Шляхи солідарності":

189 млн тонн експортовано, з них 93 млн тонн – сільськогосподарська продукція (у тому числі 87 млн тонн зернових та олійних культур);

96 млн т промислового експорту, включаючи залізну руду та сталь;

81 мільйон тонн імпортовано, включаючи паливо, транспортні засоби, добрива, гуманітарні та військові товари.

Сумарна вартість торгівлі з травня 2022 року вражає. За приблизними підрахунками сума сягає майже 225 мільярдів євро, з яких 64 мільярди євро експорту та 161 мільярд євро імпорту.

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Озвучуючи статистику, Європейська комісія наголошує, що "Шляхи солідарності" задумані не тільки як тимчасове рішення, але й закладають основу для сталого сполучення між Україною та ЄС. На нинішній час та у майбутньому це "передбачає співпрацю з урядами, логістичними компаніями та прикордонними органами для усунення вузьких місць, прискорення прикордонних процедур та інвестування в інфраструктуру та логістичний потенціал".