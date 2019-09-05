И первый SUV марки может стать последним носителем мотора V12.

Основатель и руководитель Pagani Automobili – Горацио Пагани – рассказал изданию Autocar о ближайших планах его компании.

Также интересно: Porsche Taycan против Tesla Model S: сравниваем характеристики и цены конкурентов

Прежде всего, официально подтвердилась информация о том, что Pagani вынуждена отказаться от мощных моторов V12 от Mercedes-AMG, на смену которым придут технологии электрических силовых установок. Такое решение является следствием усиления экологических норм на уровень выбросов. Случится это не раньше 2026 года.

К тому времени Pagani собирается выпустить еще как минимум одну модель с чистым ДВС – это будет преемник Huayra, который сейчас в разработке под названием С10. Дебют Pagani С10 запланирован на 2022 год. По предварительной информации, у С10 появится и электрическая модификация.

Планы на 2025 год пока не сформированы, однако в них однозначно фигурирует кроссовер. Уже сейчас SUV с логотипом Pagani оценивается не менее, чем в три миллиона евро – эта цифра сделает его одним из самых дорогих серийных кроссоверов в мире.

Также интересно: Aston Martin предлагает покупателям своих машин дизайнерские гаражи