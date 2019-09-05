І перший SUV марки може стати останнім носієм мотора V12.

Засновник і керівник Pagani Automobili – Гораціо Пагані, розповів виданню Autocar про найближчі плани його компанії.

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Перш за все, офіційно підтвердилась інформація про те, що Pagani змушена відмовитись від потужних моторів V12 від Mercedes-AMG, на зміну яким прийдуть технології електричних силових установок. Таке рішення є наслідком посилення екологічних норм на рівень викидів. Трапиться це не раніше 2026 року.

До того часу Pagani збирається випустити ще як мінімум одну модель з чистим ДВЗ – це буде наступник Huayra, який зараз в розробці під назвою С10. Дебют Pagani С10 запланований на 2022 рік. За попередньою інформацією, у С10 з'явиться і електрична модифікація.

Плани на 2025 рік поки не сформовані, однак у них однозначно фігурує кросовер. Вже зараз SUV з логотипом Pagani оцінюється не менше, ніж у три мільйони євро – ця цифра зробить його одним з найдорожчих серійних кросоверів в світі.

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