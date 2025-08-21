Третий ряд новой Tesla Model YL оказался неудобным

Как пишет CarNewsChina, эксперты независимого китайского СМИ EV Insights посетили автосалон Tesla в Tianhuan Plaza. Персонал подтвердил, что первые поставки Model YL клиентам запланированы на сентябрь, а автомобили для тест-драйва еще недоступны.

Подробнее: Объявлена стоимость “китайской” шестиместной Tesla Model YL

В то время как второй ряд имеет два независимых сиденья с подогревом и вентиляцией, новые динамики и уникальные электрические выдвижные подлокотники, третий ряд оказался гораздо скромнее. Колесная база Model YL на 150 мм длиннее, а высота на 44 мм больше, чем у стандартной Model Y, а сиденья второго ряда могут сдвигаться, что улучшает общее пространство салона.

Однако, пытаясь разместиться на третьем ряду, эксперты EV Insights заметили центральный тоннель высотой примерно 100 мм, который препятствует комфортные посадке. Несмотря на это, для человека ростом 170 см третий ряд предлагал достаточно места для ног. Запас от второго ряда был примерно на расстоянии кулака.

Читайте также: Грузовик с новыми Tesla вспыхнул и заблокировал автомагистраль в Калифорнии

Кроме того, невысокие пассажиры смогут вытянуть одну ногу в центральный проход. Журналисты отметили, что форма сидений напоминает, скорее, маленькие скамейки. Бедра при такой посадке почти не имеют опоры, что делает поездки на длинные дистанции почти невозможными. Из-за того что Model YL сохранил дизайн купе-внедорожника, пространство над головой было очень ограничено: расстояние между головой и задним стеклом для человека ростом 170 см лишь чуть больше кулака.

Это также вызвало беспокойство относительно контакта головы во время езды по плохой дороге. Когда все три ряда сидений заняты, базовый объем багажника относительно небольшой и вмещает лишь около трех рюкзаков. Хотя дополнительное отделение под полом и передний багажник объемом 116 литров помогают, общая практичность для крупных предметов ограничена.

Также интересно: Дисплеи на Tesla будут иметь графику как в видеоиграх

В общем, эксперты пришли к выводу, что третий ряд сидений Model YL не оправдывает ожиданий, подходит разве что для детей или невысоких пассажиров, а кузов купе-кроссовера вносит компромиссы в комфорт.