Третій ряд нової Tesla Model YL виявився незручним

Як пише CarNewsChina, експерти незалежного китайського ЗМІ EV Insights відвідали автосалон Tesla в Tianhuan Plaza. Персонал підтвердив, що перші поставки Model YL клієнтам заплановані на вересень, а автомобілі для тест-драйву ще недоступні.

У той час як другий ряд має два незалежних сидіння з підігрівом та вентиляцією, нові динаміки та унікальні електричні висувні підлокітники, третій ряд виявився набагато скромнішим. Колісна база Model YL на 150 мм довша, а висота на 44 мм більша, ніж у стандартної Model Y, а сидіння другого ряду можуть зсуватися, що покращує загальний простір салону.

Проте, намагаючись розміститись на третьому ряду, експерти EV Insights помітили центральний тунель висотою приблизно 100 мм, який перешкоджає комфортні посадці. Попри це, для людини зростом 170 см третій ряд пропонував достатньо місця для ніг. Запас від другого ряду був приблизно на відстані кулака.

Крім того, невисокі пасажири матимуть змогу витягнути одну ногу в центральний прохід. Журналісти зазначили, що форма сидінь нагадує, скоріше, маленькі лавки. Стегна при такій посадці майже не мають опори, що робить поїздки на довгі дистанції майже неможливими. Через те що Model YL зберіг дизайн купе-позашляховика, простір над головою був дуже обмежений: відстань між головою та заднім склом для людини зростом 170 см лише трохи більше кулака.

Це також викликало занепокоєння щодо контакту голови під час їзди по поганій дорозі. Коли всі три ряди сидінь зайняті, базовий об’єм багажника відносно невеликий і вміщує лише близько трьох рюкзаків. Хоча додаткове відділення під підлогою та передній багажник об’ємом 116 літрів допомагають, загальна практичність для великих предметів обмежена.

Загалом, експерти дійшли висновку, що третій ряд сидінь Model YL не виправдовує очікувань, підходить хіба що для дітей чи невисоких пасажирів, а кузов купе-кросовера вносить компроміси в комфорт.