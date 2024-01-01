Турция ввела пошлины на китайские электромобили, Пекин пожаловался в ВТО

Торгово-таможенное противостояние развитых стран с Китаем начало обостряться. По сообщению Xinhua News Agency (Синьхуа новости), 8 октября, Министерство коммерции КНР подало запрос на проведение консультаций с Турцией во Всемирной торговой организации (ВТО).

Интересно, что размер таможенного тарифа в отношении импорта китайских электромобилей на 5% меньше введенного на днях европейского 45-процентного.

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На повестку дня вынесен вопрос пошлины и выдачи лицензий на импорт китайских электромобилей и других транспортных средств. Об этом заявили в Министерстве коммерции КНР.

"Указанные дискриминационные меры являются нарушением правил ВТО и являются типичной протекционистской практикой", – отметил официальный представитель китайского ведомства.

Анкара тем временем твердо стоит на защите национального автопрома, пытаясь поддержать собственный продукт – электромобиль Togg T10X, появившийся в прошлом году.

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И хотя Китай призвал Турцию строго соблюдать свои обязательства в рамках ВТО и немедленно исправить ошибочные действия, переговоры в ВТО вряд ли будут иметь успех.

Зато Китай уже предупредил, что в случае нулевого результата он "примет все доступные меры для защиты законных прав и интересов своих национальных отраслей". Правда, в детали по противодействию не вдавался.