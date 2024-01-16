Электромобиль T10F недавно представили на международной выставке электротехники CES 2024. Ранее турецкий автопроизводитель представил электрический кроссовер T10X, а теперь выпустил компактный седан.

Как заявили в компании, T10F – это не просто автомобиль, а "умное устройство". Уже в базовой версии авто оборудовано пакетом активных и пассивных систем безопасности, поэтому автопроизводитель уверен, что седан получит максимальные 5 звезд в результате тестирования NCAP.

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Togg T10F – компактный автомобиль. Габаритные размеры авто: длина – 4,83, ширина – 1,88, высота – 1,56 метра, колесная база – 1,88 метра. Таким образом, по размерам он конкурирует, например, с Hyundai Ioniq 6. Клиренс – 155 мм.

Как и ожидалось, новинка получила дизайн, подобный кроссоверу T10X, хотя, достаточно заметно, что дизайнеры вдохновлялись внешним видом автомобилей европейских брендов. Дизайн передней части вместе с капотом может немного напомнить вам модели Škoda, сбоку – Volvo или Polestar, а сзади довольно легко заметить сходство с Peugeot 508.

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Интерьер авто выглядит довольно роскошно. В салоне используют сразу 3 экрана: 12,3-дюймовый дисплей на месте приборной панели, огромный 29-дюймовый экран, который тянется от центра торпедо до правой части, и служит мультимедийной системой и 8-дюймовый дисплей чуть ниже от главного, который управляет настройками климат-контроля.

Электромобиль предложен в трех версиях. Базовая оборудована задним приводом с мотором на 218 л.с., с батареей емкостью 52,4 кВт-ч. Также заднеприводный вариант предлагается с большей батареей на 88,5 кВт-часов, с прогнозируемым запасом хода 600 км.

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Топовая версия авто имеет полный привод общей мощностью в 435 л.с. Эта версия авто имеет разгон до 100 км/ч всего за 4,6 секунды. На выбор доступны те же батареи, что и в заднеприводном автомобиле. Все варианты авто принимают быструю зарядку мощностью до 180 кВт.

В продажу Togg 10F поступит в конце 2024 года. Первым рынком, где представят авто станет Турция, затем его начнут продавать и на других европейских рынках. Стоимость автомобиля также станет известна позже.