Електромобіль T10F нещодавно представили на міжнародній виставці електротехніки CES 2024. Раніше турецький автовиробник представив електричний кросовер T10X, а тепер випустив компактний седан.

Як заявили в компанії, T10F – це не просто автомобіль, а “розумний пристрій”. Вже в базовій версії авто обладнано пакетом активних та пасивних систем безпеки, тому автовиробник впевнений, що седан отримає максимальні 5 зірок в результаті тестувань NCAP.

Також цікаво: В Туреччині офіційно представили національний електрокар TOGG

Togg T10F – компактний автомобіль. Габаритні розміри авто: довжина – 4,83, ширина – 1,88, висота – 1,56 метра, колісна база – 1,88 метра. Таким чином, за розмірами він конкурує, наприклад, з Hyundai Ioniq 6. Кліренс – 155 мм.

Як і очікувалось, новинка отримала дизайн, подібний до кросовера T10X, хоча, досить помітно, що дизайнери надихались зовнішнім виглядом автомобілів європейських брендів. Дизайн передньої частини разом з капотом може трохи нагадати вам моделі Škoda, збоку – Volvo або Polestar, а ззаду досить легко помітити схожість з Peugeot 508.

Читайте також: Турки пообіцяли вивести національні електрокари на європейський ринок

Інтер’єр авто виглядає досить розкішно. В салоні використовують одразу 3 екрани: 12,3-дюймовий дисплей на місці приладової панелі, величезний 29-дюймовий екран, який тягнеться від центру торпедо аж до правої частини, і слугує мультимедійною системою та 8-дюймовий дисплей трохи нижче від головного, який керує налаштуванням клімат-контролю.

Електромобіль запропоновано у трьох версіях. Базова обладнана заднім приводом з мотором на 218 к.с., з батареєю місткістю 52,4 кВт-год. Також задньопривідний варіант пропонується з більшою батареєю на 88,5 кВт-годин, з прогнозованим запасом ходу 600 км.

Також цікаво: Наскільки довго може працювати батарея в електромобілі

Топова версія авто має повний привід загальною потужністю в 435 к.с. Ця версія авто має розгін до 100 км/год всього за 4,6 секунди. На вибір доступні ті ж батареї, що і в задньопривідному автомобілі. Усі варіанти авто приймають швидку зарядку потужністю до 180 кВт.

В продаж Togg 10F надійде в кінці 2024 року. Першим ринком, де представлять авто стане Туреччина, потім його почнуть продавати й на інших європейських ринках. Вартість автомобіля також стане відома згодом.