Туреччина ввела мита на китайські електромобілі, Пекін поскаржився в СОТ

Торгово-митне протистояння розвинутих країн з Китаєм почало загострюватися. За повідомленням Xinhua News Agency (Сіньхуа новини), 8 жовтня, Міністерство комерції КНР подало запит на проведення консультацій з Туреччиною у Світовій організації торгівлі (СОТ).

Цікаво, що розмір митного тарифу щодо імпорту китайських електромобілів на 5% менший від введеного днями європейського 45-відсоткового.

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На порядок денний винесено питання мита та видачі ліцензій на імпорт китайських електромобілів та інших транспортних засобів. Про це заявили у Міністерстві комерції КНР.

"Вказані дискримінаційні заходи є порушенням правил СОТ і є типовою протекціоністською практикою", – зазначив офіційний представник китайського відомства.

Анкара тим часом твердо стоїть на захисті національного автопрому, намагаючись підтримати власний продукт – електромобіль Togg T10X, що з'явився торік.

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І хоча Китай закликав Туреччину суворо дотримуватися своїх зобов'язань у рамках СОТ і негайно виправити помилкові дії, переговори у СОТ навряд чи матимуть успіх.

Натомість Китай вже попередив, що у разі нульового результату він "вживе всіх доступних заходів для захисту законних прав та інтересів своїх національних галузей". Щоправда, в деталі щодо протидії не вдавався.