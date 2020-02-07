Испанцы с пристрастием подошли к разработке нового поколения Leon. Автомобиль получился хороший, и когда к работе взялись дизайнеры и инженеры Cupra, они знали, что смогут сделать хорошее лучшим. Результат увидим еще до конца этого месяца.

SEAT поделился тизерным видео о работе CUPRA Racing над гоночной версией для нового Leon 2020. Автомобиль предназначен исключительно для трека, а именно – кольцевого турингового чемпионата TCR.

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Дебют Cupra Leon Competicion 2020 запланирован на 20 февраля и приурочен к открытию фирменного бутика Cupra Garage в Барселоне. Судя по кадрам тизерного видео, боевой спорткар готовят по проверенному рецепту: с расширенным и заниженным кузовом, большими колесами с гоночными шинами, массивным спойлером и активными воздуховодами.

Интересно, что многие детали для "Леон Компетисьйон" печатаются на промышленном 3D-принтере Jet Fusion 5200 HP. К ним относятся корпуса наружных зеркал, модуль управления в рулевом колесе, вентиляционное отверстие капота, детали системы охлаждения и тормозной системы.

3D-печать позволяет разработчикам оперативно вносить изменения в конструкцию, во время тестовой сессии. Например, в CUPRA Racing экспериментировали с воздуховодами в наружных зеркалах заднего вида.

Cupra уже открыла предварительное бронирование на партию из 10 Cupra Leon Competicion 2020. Все предварительно забронированные гоночные машины начнут доставлять в новую штаб-квартиру марки с апреля.

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